Johnny Depp negocia su regreso como el Capitán Jack Sparrow para una sexta película de “Piratas del Caribe”

Johnny Depp está en conversaciones para retomar su papel como el Capitán Jack Sparrow en una sexta entrega de “Piratas del Caribe”, según revela el productor de la franquicia, Jerry Bruckheimer.

“Estamos hablando con Johnny. Estamos trabajando en un guion, y con suerte podremos lograrlo”, declaró a Deadline.

Jerry Bruckheimer reveals conversations have been had with Johnny Depp about returning as Captain Jack Sparrow in ‘Pirates of the Caribbean 6’ | #D23 pic.twitter.com/52iJn7apD1 — Deadline (@DEADLINE) August 16, 2026

Una saga que catapultó la carrera de Depp

“Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra“, basada en la atracción de Disneyland, se estrenó en 2003 y estuvo protagonizada por Depp junto a Orlando Bloom y Keira Knightley. El personaje de Jack Sparrow se convirtió en un fenómeno global y posicionó a Depp como una de las estrellas más taquilleras de la década de 2000.

El elenco original regresó para las secuelas de 2006 y 2007, mientras el personaje protagonizó además las entregas de 2011 y 2017.

Depp ha señalado en distintas ocasiones que su interpretación de Jack Sparrow se inspiró parcialmente en el músico Keith Richards, de los Rolling Stones, con quien mantiene una amistad de larga data. El actor incluso narra el audiolibro de la autobiografía de Richards, titulada “Life”. En 2011, Depp relató la reacción del músico al enterarse de esta influencia: “Fue muy amable al respecto, como ‘¡No tenía idea, amigo!’ Fue muy dulce al respecto”, comentó en su momento el actor sobre la respuesta de Richards.