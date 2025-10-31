Jesse Eisenberg dice estar “entusiasmado” por donar uno de sus riñones a un desconocido: ¿Por qué lo hará?

Uno de los protagonistas de "Now You See Me: Now You Don’t" dijo que "es prácticamente sin riesgo y muy necesario".

(CNN) — Jesse Eisenberg sorprendió a algunos durante su aparición en el programa Today con un anuncio que pareció sorprenderlo, incluso a él.

La estrella de Now You See Me: Now You Don’t fue elogiada por el copresentador del programa matutino, Craig Melvin, por ser un gran seguidor de las campañas de donación de sangre, ya que Eisenberg una vez ayudó y donó durante una que se llevó a cabo en Today.

“Sí, es cierto”, dijo Eisenberg. “De hecho, voy a donar mi riñón en seis semanas. De verdad”.

Mientras los presentes expresaban su sorpresa, el actor añadió: “No sé por qué. Me picó el bichito de donar sangre. Sí, me encanta…”

El actor de The Social Network explicó que estaba “haciendo una donación altruista” a mediados de diciembre.

“Estoy muy entusiasmado de hacerlo”, añadió.

En otra entrevista, Eisenberg explicó con más detalle por qué donaría un riñón a un desconocido: “Es prácticamente sin riesgo y muy necesario”.

“Creo que la gente se dará cuenta de que es una decisión fácil, si se tiene el tiempo y la disposición”, comentó.

Eisenberg reveló que originalmente tuvo la idea de donar hace una década, pero nunca recibió respuesta de una organización a la que se acercó para hacerlo.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes del actor para obtener comentarios adicionales.