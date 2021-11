(CNN) – En lo que respecta a los swifties, su teoría de larga data ha sido confirmada. Durante mucho tiempo se ha creído que la canción de Taylor Swift All Too Well trata sobre su relación de hace mucho tiempo con el actor Jake Gyllenhaal.

Swift lanzó una versión de cortometraje ligada a la canción el viernes de su álbum Red (Taylor’s Version). La película, que Swift escribió y dirigió, está protagonizada por Sadie Sink y Dylan O’Brien, quienes se parecen a Swift y Gyllenhaal en el pasado y la acción se desarrolla de la manera en que su devota base de fanáticos se lo imaginó.

“Jake Gyllenhaal, si necesitas un hombro para llorar, tengo dos”, tuiteó una persona. Sin embargo, hubo una particular ironía en lo que hacía la estrella de “The Guilty” mientras tanta gente analizaba el cortometraje.

Estuvo con su hermana, Maggie Gyllenhaal, en los premios Hamilton Behind the Camera en Los Ángeles, ya que ella fue honrada con el premio a la Directora Revelación por su nueva película “The Lost Daughter”.

Los swifties han señalado que All Too Well incluye la letra “Y dejé mi bufanda allí en la casa de tu hermana / Y todavía la tienes en tu cajón incluso ahora”.

Hace cuatro años, durante una aparición en “Watch What Happens Live With Andy Cohen”, Maggie Gyllenhaal expresó su confusión sobre dicha bufanda.

“Sabes, nunca entendí por qué todo el mundo me preguntaba por esta bufanda”, dijo. “¿Qué es esto? No tengo ni idea de la bufanda. Es totalmente posible”.

Su hermano nunca ha confirmado si la canción realmente trata sobre él. Swift adelanta otro nuevo video musical para su canción “I Bet You Think About Me”, que debutará el lunes y será dirigida por Blake Lively.