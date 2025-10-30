Hombre ostenta el Récord Guinness por su nombre: Tiene más de 2 mil palabras y demora 20 minutos en decirlo

El nombre completo deLaurence Watkins ocupa siete páginas en su certificado de nacimiento, y su pasaporte original requería seis páginas adicionales.
Para la mayoría de la gente, las presentaciones son una formalidad fugaz, un intercambio de nombres que se realiza en segundos.
Sin embargo, para Laurence Watkins, esta sencilla tarea se convierte en una extraordinaria hazaña de resistencia. Recitar su nombre completo, las 2.253 palabras, requiere 20 minutos.
Esto quedó demostrado en su primera boda en 1991, cuando el oficiante de la ceremonia grabó previamente la lista exhaustiva.
Mientras los invitados recorrían el lugar, copa de champán en mano, la grabación sonó hasta que, por fin, llegó el momento en que Watkins dijo: “Sí, quiero”.
Este guardia de seguridad armado jubilado de 60 años, originario de Auckland, Nueva Zelanda, posee el récord mundial del nombre personal más largo, un título otorgado recientemente por Guinness World Records al reclasificar su récord original del nombre cristiano más largo, aprobado en 1992.
Nacido como Laurence Gregory Watkins en 1965, este joven neozelandés estaba fascinado por Ripley’s Believe It or Not!, un programa de televisión que mostraba datos extraordinarios sobre personas, lugares y eventos notables de todo el mundo.
Laurence cambió su nombre en 1990, añadiendo 2.250 nombres a su nombre de nacimiento original, Laurence Gregory Watkins. Laurence Watkins
Este interés pronto se extendió al libro Guinness de los récords mundiales, que leyó de principio a fin, despertando en él la ambición de aparecer en sus páginas.
“Me asombraron estos poseedores de récords: el hombre más rápido del mundo, el más alto, el más fuerte. Personas con el cabello más largo del mundo, las uñas más largas, etc.”, dijo a CNN.
Pero pronto llegó a la conclusión de que, como “una persona normal sin ningún talento en particular”, su mejor oportunidad radicaba en crear el nombre más largo del mundo.
“La única otra opción era la mayor diferencia de altura entre los cónyuges. En aquel entonces, el récord lo ostentaba un sudafricano de mi misma altura, 1,88 metros, cuya esposa medía 91 centímetros. Así que, a menos que pudiera casarme con alguien más bajo, no iba a suceder”.
Watkins, ahora ciudadano australiano residente en Sídney, pasó el mes siguiente decidiendo su nuevo nombre y pagó a una mecanógrafa 400 dólares neozelandeses (230 dólares estadounidenses) para que lo anotara en papel.
Se inspiró en nombres latinos e ingleses antiguos, personajes famosos, los libros de “Cómo ponerle nombre a tu bebé” de la biblioteca de Auckland, donde trabajaba, y el diccionario maorí.
A pesar de no tener vínculos culturales maoríes, Watkins dijo que “admira a las personas que hablan el idioma” del pueblo indígena polinesio de Nueva Zelanda.
“Pero los nombres pueden ser bastante largos, lo cual suponía un reto para la máquina de escribir, en una época anterior a los ordenadores modernos”, añadió.
Otras opciones fueron Love, Florence y Basil Brush, en honor al zorro títere de la televisión británica, junto con varios nombres samoanos sugeridos por amigos, tres nombres japoneses y dos nombres chinos, incluido “Xiao” escrito como “Shal”.
También añadió Gaylord en honor al gimnasta estadounidense y medallista de oro olímpico de 1984, Mitch Gaylord.
Watkins posa con su certificado Guinness World Records cubierto. Laurence Watkins
“Era un tipo muy guapo, así que le robé el apellido”, dijo Watkins. “Pero mi nombre favorito es AZ2000, lo que significa que tengo más de 2000 nombres de la A a la Z”.
Con su nombre mecanografiado a lo largo de seis páginas, con alguna que otra errata demasiado difícil de corregir con una máquina de escribir, Watkins presentó una solicitud legal para cambiar su nombre en 1990.
El Tribunal de Distrito de Auckland aceptó su solicitud, pero el Registrador General la rechazó en el último momento.
“El registrador dijo que la única manera de obtener mi nuevo nombre es si lo llevo a la Corte Suprema”, dijo Watkins. “En aquel momento, el gobierno no tenía ninguna base legal para denegarme el cambio de nombre, así que gané.”
Watkins recibió su nuevo nombre y dos años después, en marzo de 1992, recibió un certificado del récord mundial Guinness por el nombre cristiano más largo del mundo, con 2.310 palabras.
El mes pasado, esto fue relatado y recategorizado como el “nombre personal más largo del mundo” con un total corregido de 2.253 nombres individuales para reflejar con mayor precisión su récord.
“No todos mis nombres son cristianos”, dijo Watkins. “Y han combinado los registros, supongo que para mayor claridad. De lo contrario, se generaría un problema: alguien con el nombre más largo se confundiría conmigo, que tengo más de 2000 nombres en total”.
Para el uso diario, ahora abrevia su nombre a Laurence Alon Aloy Watkins y firma como Watkins V, que significa quinta generación.
Pero su nombre completo ocupa siete páginas en su certificado de nacimiento, y su pasaporte original requería seis páginas adicionales.
Watkins se inspiró en muchas fuentes al crear su nombre. Laurence Watkins
“Con los pasaportes digitales, mi nuevo pasaporte solo muestra mi nombre más corto y dice que tengo otros 2.249 en la página de observaciones”, dijo. “Pero si viajo, debo llevar conmigo una copia de mi certificado de nacimiento por si alguien me la pide.”
Watkins comentó que adoptó un enfoque “peculiar y excéntrico” para cambiarse el nombre, pero no todos comparten su entusiasmo.
“Es agradable tener algo único”, expresó. “Pero otros no le ven la gracia, o no pueden comprender que realmente tenga tantos nombres”.
En una de las cuatro ocasiones en que se postuló para alcalde de Auckland, lo hizo bajo el nombre de Lord Earl Duke King Saint Watkins. Entre otros títulos, ostentó los de barón, papa y conde.
Tras el triunfo de Watkins en el Tribunal Superior, Nueva Zelanda modificó dos leyes que le cerraban las puertas.
Hoy en día, los ciudadanos tienen prohibido adoptar nombres que incluyan títulos o rangos oficiales, términos ofensivos, números, símbolos o cualquier cosa que tenga más de 70 caracteres, incluidos los espacios.
Watkins afirmó no arrepentirse de los apodos que eligió.
“Si fuera lo suficientemente loco como para cambiarme el nombre otra vez, tendría que desprenderme del 98% de ellos según la nueva ley, y perdería mi récord mundial Guinness, que era todo el sentido de la historia”, dijo.
Gracias a las nuevas leyes, su legado está firmemente asegurado, al menos en Nueva Zelanda.
Otros países con leyes estrictas sobre nombres
Nueva Zelanda no es el único país que tiene normas estrictas que rigen los nombres oficiales.
En Islandia, las personas están limitadas a tres nombres de pila, todos ellos sujetos a la aprobación de un comité de nombres que garantiza que se ajusten al alfabeto islandés, la gramática y las normas de adecuación.
En 1994, Japón vivió un caso emblemático relacionado con la nomenclatura, cuando el intento de una familia de llamar a su hijo Akuma, que significa diablo, provocó la intervención del gobierno y un debate sobre la participación del Estado en la asignación de nombres. Tras una larga batalla legal, la familia retiró el nombre.
El antiguo pasaporte de Watkins necesitaba un formulario especial para que figurara su nombre completo. Laurence Watkins
Los nuevos padres en Portugal deben elegir entre una lista de nombres preaprobados que respetan la ortografía tradicional portuguesa. Por ejemplo, el nombre Tom solo se permite en su forma portuguesa, Tomás. Los nombres pueden tener un máximo de dos nombres de pila y cuatro apellidos.
Dinamarca aplica una lista de nombres preaprobados, y las alternativas requieren un permiso especial.
En Suecia, los nombres de pila deben ser aprobados por la Agencia Tributaria, que rechaza aquellos que puedan resultar ofensivos, y los cambios de nombre deben conservar al menos un nombre original.
Este es el nombre completo de Laurence
Laurence Alon Aloys Aloysius Alphege Alun Alured Alwyn Alysandyr Ambie Ambrose Ambrosius Amias Amiot Amyas Anders Andre Andrea Andreas Andrew Andy Aneirin Angustia Anleifr Anthin Anthony Antonio Aonghus Aqob Arch Archibald Arinwald Arinwulf Arn Arnauld Arnolphe Arter Arthen Arthgen Arthur Artorius Asgeirr Asmundr Auberon Aubert Aubrey August Augustine Augustus Austin Auveray Avere Avery Awstin Aylbricht Aylmer Aylwyn Aymie Baldassare Baldavin Baldewyne Baltasar Balthasar Bannerjee Barnabas Barnaby Barnard Bartelemieu Barthelemy Bartholomew Bartle Bartlemey Bartley Bartolomeu Bartolommeo Basil Bastian Baudkin Baudouin Baz Bearach Bearrach Bedo Bedo Bedo Belshazzar Benedetto Benedict Benedictine Bennett Benito Benjamín Beornheard Beppo Berahtraben Bernard Bernardo Bertie Bertram Bertrand Bjorn Bodwine Boisil Boris Boswell Boudewyn Bram Brandan Brenainn Brennan Bruce Brush Cadog Cadwaladr Cadwallon Caecilius Caesar Caioneach Caius Calvin Canice Caomhghin Caractacus Caradoc Caradog Caratacos Carl Carlo Caspar Ceadda Cecil Cedd Cedric Cedrych Cennydd Cenred Ceorl Cephas Abel Able Abloyc Abner Abraham Absalom Adalbert Adam Adamnah Adda Ade Adrien Adriaen Adrian Adrianus Aegidius Aelfheah Aelfraed Aelfric Aeneas Aethelbeorht Aethelmaer Ailin Alaksandus Alasdair Alastair Alawn Alban Albanus Albany Albe Alberic Albert Albertus Albery Albin Albrecht Albyn Aldo Aldous Aldred Aldus Aleister Alejandro Alexandre Alexis Alexius Alfred Algernon Algy Alisander Alisaundre Almer Giuseppe Godafrid Godefrith Godfrey Godric Godwin Goffrid Gottfried Gowin Guarin Guarinet Guido Guilliame Guillot Gus Guy Gwalchmai Gwatcyn Gwylim Gwyn Gwythyr Hadrian Haerveu Hagtar Hal Halbert Hank Hannibal Hans Harbert Harivig Harold Harry Harvey Hasli Havelock Hebel Hector Heinz Helier Henri Henric Herbert Herebeorht Hereward Hernando Herve Hew Hieronimo Hieronymus Hilaire Hilarion Hippolytus Hjalmar Hlotar Hob Hobart Hod Holiver Honorio Horatio Horacio Oseas Houard Hreodberorht Hrodebert Hrodland Hrodric Hrodulf Hrothgar Hu Hubard Huber Hubert Huvarn Hygebeorht Iachimo Iago Ianto Ibhor Idnerth Idris Idwal Idwallon Ifor Ingilrammus Ioannes Iolo Iorwerth Iricus Iskander Israel Ives Ivo Ivory Jabez Jack Jacob Jacopo Jacques Jago Jaime Jakobos James Jaquee Jas Jasper Jeames Jefferson Jeffery Jehoshea Jeremiah Jeremy Jerfast Catiline Cato Cavan Celestine Celynen Ceneu Ceri Cerwyn Ceured Chiero Cheney Cherry Chesney Chester Chrysander Chrysogonus Crisóstomo Cincinnatus Clairmond Clark Clay Cledwyn Corydon Cosimo Cosmo Courtenay Clydri Courtney Conventry Cranog Coel Colley Comyn Conchubhar Culver Curran Cynan Cynddelw Connor Conroy Corbett Cynfael Cynfor Cynfran Cynfrig Corcoran Cordell Cyngen Cynidr Cynllo Cynyr Cormac Cornelius Cornell Dacre Dagobert Corney Dallas Dalton Dana Dante Daphnis Darius Darragh Darryll Deane Dedwydd Delano Demetrio Demetrius Demóstenes Denham Denholm Denman Deodatus Derfael Derwent Grismond Griswold Grover Gruffydd Grugwyn Gunther GustaveGustavus Guthrie Gwaednerth Gwern Gwesyn Gwion Gwyddon Gwylfai Gwynfor Gwynllyw Haakon Habakkuk Hacon Hadley Hadwin Hafiz Haggai Halbert Haldane Halden Halmar Ham Hamam Hamilcor Hamilton Hamlet Hamlin Hammond Hamon Hananiah Hanno Harcourt Hardy Harland Harley Haroun Hartley Hassan Haymon Hazael Heath Heathcoat Heber Heddle Heddwyn Hedley Hefin Heilyn Helmut Hengist Heracles Herbrand Hercules Hermann Herod Herrick Hezekiah Hiawatha Debert Hildebrand Hildred Hildreth Hilkiah Hiram Hobart Holden Holger Holly Holman Homer Hope Eusebio Eutyches Evander Evaristus Eynon Ezekiel Ezra Faramond Farley Farman Farquhar Farrell Faxon Fayette Fidel Filmer Finlay Firmin Fitzroy Flavian Fletcher Pedernal Flobert Florence Florentius Florian Flory Flurry Folko Forbes Ford Fortunagus Foster Franchot Freeman Freer Frith Fulbert Fulcher Fulco Fulke Fulvian Gad Gamaliel Gamel Ganímedes Garbett Garcia Gardner Garland Garmon Garold Garrett Garrick Gaston Gaylord Gemmel Geraint Gerbert Gerbold Gerontius Gershom Gerwyn Gethin Gildas Gilean Gillian Gilmour Gilroy Glanmor Glaucus Gofannon Goldwin Goronwy Gower Granville Grenville Griffith Aretas Argus Ariel Aristarchus Aristides Aristocles Aristotle Armand Armin Artemus Arthfael Asaph Ascelin Ashcroft Asher Asketil Astrophel Athalaric Athanasius Athelstan Atherton Atlas Aulay Aurelius Auryn Avenel Averil Axel Aylward Aymon Azar Azarias Baldris Bancroft Banquo Barak Barclay Bardell Bardolph Baron Barret Baruch Bayard Beauregard Bedaws Bedevere Bedford Bedivere Bedver Bedwin Bedwyr Beli Beniah Benno Bentley Berenger Bergen Bernardino Berry Berthelm Berthold Bertwin Beynon Biddulph Bing Bladud Laban Lachlan Ladislas Laird Lamech Landry Langley Latimer Lazarus Leander Lear Leigh Leland Lemuel Lennox Leofric Leofwin Leonidas Leontyne Leroy Lester Levin Lincoln Lindo Lindsey Linwood Lleufer Llywarch Logan Lon Love Lovell Lowell Lubin Lucretius Ludold Lupin Lycidas Lycurgus Lyle Lyman Lyndon Lynfa Lynwood Lysander Lyulph Mabon Marcarius Machutus Maelgwyn Maelrys Malachy Malchus Maldwyn Malise Malvin Manasses Mandel Mander Manfred Manley Manoah Mansel Manuel Manville March Mario Marius Marlon Marlow Marly Marmion Matemáticas maritales Mauger Maynard Medwin Meilyr Meirion Melmoth Melville Melvin Winston Wylecoc Wylymot Xavier Xystus Yehudi Yfore Yitschak Yorath Yorick Ystffan Yuri Zaz Abdiel Abelot Abiah Abiathar Abiel Abimelech Abiud Aquiles Adair Addis Adelgar Adelpho Adiel Adin Adlai Adna Adolphus Adonis Adrastus Aelhaearn Agamenón Agathenor Agathon Aidan Ajax Alard Alaric Alden Aldhelm Aldis Aldric Aldwin Alfonso Alroy Alston Alton Alva Alvan Alvery Alvis Amadeus Ambler Amery Amfrid Amory Amund Amyntas Ananias Anarawd Anastasius Ancel Anchitel Androcles Andronicus Anew Angelo Anketil Ansel Anstice Antinous Anton Aquila Archelaus Archer Archimedes Merrell Merton Meshullam Meyer Milburn Milicias Millard Milton Mitchell Modred Moelwyn Monroe Mordecai Mordeyrn Morse Morton Morys Mostyn Murphy Myron Naaman Nahum Napoleón NarcisoNehemías Nennog Neot Néstor Netis Newel Newton Nicandro Nicanor Nico Nicomede Níger Nils Ninian Noé Nolan Norberto Norris Norval Norwood Obadiah Obed Odell Odo Offa Ogden Ogier Omán Omar Onésimo Onllwyn Orán Orsino Orvil Oswin Othiniel Otto Otway Padarn Palmer Pancras Parker Parry Patroclo Payton Pelham Penrod Urías Uriel Urien Uzías Valeriano Valmond Vaughan Vere Vernon Vibert Virgilio Vitalis Vladimir Vychan Wade Wadsworth Walcott Waldemar Waldeve Waldo Walford Walmar Walmund Walstan Waltheof Ward Ware Warwick Wayland Welland Wendell Wernher Wesley Whitney Wigram Wilbert Wildford Wilford Wildon Willis Willoughby Wilpert Wimund Windsor Winthrop Winwood Woldemar Woodrow Worth Wulfric Wulfstan Wyatt Wybert Wyndham Wynford Wystan Jenofonte Yardley Yeo Yestin Ynyr Zadok Zeno Zephaniah Paul Pavel Payn Pearse Pedro Pelagio Pentecostés Pepe Perce Perceval Peredur Perkin Perry Persefall Peter Philip Philpot Phytheon Pierce Pierre Piers Plautus Powle Primus Prince Quartus Quintin Radulf Raedmund Raedwulf Rafael Raganwald Raginmund Ramon Ranald Randal Randolph Randwulf Randy Rannulf Raoul Raphael Rasmus Rastus Rathulft Ravilius Rawl Reginald Reuben Reynault Rhicert Rhisiart Rhuadrhi Rhydderch Rhyence Ricardo Ricehard Rich Richard Ricohard Rieuk Rinaldo Robert Robin Roderick Roderigo Rodolphe Roegnvaldr Roger Rolland Ronald Rosser Rotbert Rouland Rowl Roy Ruaridh Rudolph Rufus Rumty Rupert Rupprecht Rurik Samuel Sandro Sandy Saul Saunder Sawnie Schimeon Escipión Sean Sebastian Sebastien Secudinus Secundus Seiorse Seissyllt Seissylt Seithenyn Septimus Sextilius Sextus Seymour Shane Si Siarl Sidney Sil Jerome Jeronimo Jerry Jesse Jevan Jim Joceus Jochanaan Jocosus Joe Johann John Jolanus Jollan Jolyon Jonathan Jonathus Jonty Jos Jose Joseph Joshua Jozef Juan Jules Julianus Julius Juscelino Kai Karel Karl Karolus Kaspar Keith Kenneth Kentigern Kester Khooroo Kiki Kilian Rey Klaus Konrad Kuno Kunovals Kunz Kunzel Kurillos Kuros Kurt Lam Lambard Lambert Lambin Lambkin Lanbriht Lancelin Lancelot Landebert Lanty Larking Larry Lars Launcelot Laurentius Lee Leon Leonardo Leopold Lew Lewis Lewlin Liam Linnell Lionel Llelo Llewllyn Lloyd Lodovico Lodovicus Lodowick Lorcan Loren Lorenzo Lothair Lothar Lothario Loukas Lowrie Lowther Loys Lucan Lucanus Lucentius Lucianus Suerte Ludovick Ludovicus Ludwig Luk Luke Lurvan Lush Luther Lutwidge Lyn Macsen Mackenzie Madoc Madoch Maelmor Maerwine Magnus Mahon Maidoc Malcolm Manus Maolmadoc Maolmuire Mar Marcantonio Marcel Howell Humbert Hyancinth Hyman Hywel Icarus Ichabod Iestyn Ieuan Ignatius Ilbert Illtyd Immanuel Iñigo Inir Ionwyn Ira Irfon Irwin Isembard Ismael Isidore Islwyn Issachar Isumbras Ithamar Ithel Jbez Jairus Janus Japheth Jarewd Jason Jay Jedidiah Jehoshaphat Jehu Jenico Jephthah Jermyn Jeroboam Jethro Joab Joachim Joel Jonah Jorah Joram Jordan Joris Josaphat Josiah Jotham Jovian Junior Justin Kamper Kane Keane Kegan Kendall Drick Denelm Kennard Kent Kenward Kenyon Kerry Kieran Kim Kimball Kingsley Kirby KottoBlaise Blake Blasius Bleddian Bledig Bledri Bleduc Bleiddud Blythe Boaz Boleslav Bonamy Bonar Bonaventure Boniface Boone Booth Botolph Braden Bransby Brewster Brice Brinsley Britus Brocard Brocas Broderick Bruin Brutus Brychan Burl Byron Byss Cadell Cadeyrn Cafael Cadfan Cadfarch Cadfer Cadfrawd Cadifor Cadlyw Cadmawr Cadmus Cadogan Cador Caleb Calvert Cameron Camillo Camillus Campbell Canute Carey Carney Carlton Carlyle Carmichael Carter Casimir Cassian Silas Silvanus Silvester Silvius Sim Simon Sion Sior Sitsyllt Sixtus Somerled Somhairlie Spencer St Clair Steen Steve Stewart Stiobham St John Sucat Sylvanus Syriack Sysllt Talmai Tam Tearlach Tebald Teodor Terentius Tertullianus Terye Tewdwr Tadeo Theo Theophilus Theophrastus Teótimo Teudobaldo Thierry Thiudorico Tomás Tomásin Thos Thurstan Tibald Tibert Timoteo Tobías Tobias Tom Tomaltach Tony Trefor Tristán Tudor Tumelty Turlough Teobaldo Ulises Umphry Uwen Valentín Vaslavo Vasili Vito Waclaf Walahfrid Waldhar Walt Warner Washington Wealdhere Wenceslao Wilf Wilfroy Guillermo Wilkins Will William Willibald Willibard Willihold Wilmot Cerdicceredig César Chad Chariovaldus Carlomagno Charles Charly Chas Chauncey Cheyenne Chilla Chlodovech Chlodowig Chlotar Chollie Chris Christian Christopher Cicero Cis Clarence Claudio Clem Clifford Clim Clive Clotaire Clovis Coemgen Colm Colum Columbia Conalconan Conrad Conradin Constans Constantino Count Crispian Cristóbal Cristoforo Cunobelin Curt Cuthbeorht Cutbbert Cuthman Cuthred Cuthwin Cyndeyrn Cynebil Cyriack Cyriacus Cyro Cyrus Cystenian Dahi Dai Dakin Dan Dandy Daniel Danill Danilo Dannet Dathi David Davy Deakin Decimus Decius Dederick Deiniol Deio Dekker Dennis Denzell Derek Dermot Mesmonddewi Diarmaid Diarmit Diarmuid Dick Dickey Dickon Didymus Diederik Diego Dietrich Dionis Dyonysios Dionysius Dionysos Dionysus Diot Dirk Dodavehu Dodge Dolph Domenyk Domhnall Domingo Dominic Dominy Donalbain Donald Donecan Donnechadh Doug Dougal Douglas Drostan Drustens Drwst Drystan Duda Dudley Dugald Duke Dumnorix Selby Selwyn Senior Serle Seth Seton Seward Sewell Shallum Sherlock Sherman Sherwin Sholto Siegfried Sighelm Sigmund Sigurd Sigwald Siward Sócrates Salomón Solon Somerset Sófocles Stafford Stanfield Stanford Stanton Stirling Struan Sulgwyn Sulien Sulwyn Sumner Sweyn Swithin Sylgwyn Talbot Talfryn Taliesin Tamar Tancred Tangwyn Taylor Teague Tecwyn Tegyd Thane Theodosius Theron Thorgeir Thorkil Thornton Thorold Thorwald Thorpe Titus Torquil Tostig Trahaiarn Traherne Travers Trelawney Tudwal Tullius Tunstan Sunstell Uchtred Uffa Ughtred Uffa Ughtred Ulrick Upton Urban Eachan Eadgar Ealdfrith Eamonn Earl Eberhard Ebert Ebrard Eburhard Edgar Edmond Edmund Edom Edred Edulph Edward Egbert Eilian Eirik Eleazar Elfrid Elias Elihu Elijah Eliseus Elisha Elmer Elmo Elphege Elshender Ely Emrys Eneas Engelram Enguerran Enoch Enog Eoforheard Komatsu Takahama Kitano Peregrino Perseo Petrock Phanuel Pharamond Phelan Filander Filaret Filemón FiletoPhilibert Philopater Phineas Febo Peregrino Piran Pío Plantagenet Platón Policarpo Pomeroy Pompeyo Powys Prescott Preston Probus Próspero Pwyll Queron Quillion Quincy Quinn Radcliff Radford Raleigh Ralston Ramsey Ranger Rayner Redwald Remigius Renatus Rene Renfred Reuben Rhain Rhidian Rhonwen Rhun Rhydwyn Romeo Romuald Romulus Romwald Ronan Roscoe Royal Rudyard Russ Rutherford Sabine Sacheverell Sadoc Saladin Salomon Salvator Samson Sandford Sawyer Saxon Scholem Schuyler Scott Searle Seba Sebag Sebald Sebert Sedgwick Sefton Derwin Desideratus Despard Dexter Digby Diggory Diocles Diomede Doane Donnet Donovan Doran Dorian Doyle Drummond Duarte Duff Durward Dusty Dyfan Dyfrig Dynawd Eben Ebenezer Edan Edbert Eden Edlin Edmead Ednyfed Edric Edsel Edwald Edwy Egerton Egmond Einar Eiros Elaeth Eldad Eldon Eldrid Eldwin Elfed Elgar Eliab Elian Elidr Eliezer Eliphalet Elkanah Ellard Ellery Elmo Elon Elphin Elred Elson Elton Eoghain Eoghan Eoin Eorconbald Eral Erasmus Erastus Erkenwald Ern Ernald Ernestus Errol Esaú Esme Esmond Ethelbert Etienne Euric Eustace Eustachios Everard Ewan Ewart Eyrekr Fabius Fearghas Felis Felix Ferdinando Fernando Fingal Finn Fithian Fluellen Fran Francesco Francis Granco Franklin Frederick Freodhoric Frey Friedrich Fyodor Gabay Gabriel Baius Balahad Garin Garnier Gaspar Gaudfridus Gauvin Gawain Gene Geoffrey George Gerald Gerallt Gerard Gereminus Gerhold Germinus Gerónimo Gerry Gervase Giacomo Gide Gideon Gilbert Giles Gillecriosd Gilow Giovanni Giraldus Girioel Gisfred Gisilbert Giulio Penrose Penwyn Nakamura Katayama Masakazu Sawa Hajime Abiko Hiroyuki Sasaki Matsumoto Gunjishima Takashi Sato Aniseto Mesake Yoshio Arikawa Masa Nunn Hirosaki Seto Yoshiro Tadashi Shal-Tan-Hu Shinichi Gregory Abelard Waterford Vipont Vohlin Tirol Von-Ulrich Whitby Wandsworth Mailly Oldham Nassau Oxney Thomas-Munro Minutoli Mathison Sabas Solomon Staton Torquil Urlwin Xavier Xenos Zabros Fairfax Bigglesworth Garnet Lovelace Nada Nunu Sentanu Bergstrom Dale Ito Melchior Melmidoc Merlin Meurig Meurisse Miall Micah Miguel Mihangel Mihiel Milberht Miles Milhard Milo Milon Moesen Mogga Montague Montgomery Monty Moray Morien Morus Moshe Moyes Moyses Muireadhach Mungo Murdac Myles Myrddin Nam Nardie Neil Nelson Neville Nial Nicco Nicholas Nicodemus Nicolo Nigel Nigellus Nikolai Niul Njal Noel Nonus Nor Nowell Nye Nygelle Oberon Odysseus Offeros Olafur Olave Oliver Onuphrios Orazio Orlando Orson Osbert Osborn Oscar Osewald Osgar Osmund Osric Ossian Oswald Ovin Owain Pablo Padraic Parzifal Paschal Pascoe Peniamina Samoa Fa Afetai Fereti Siaki Siakisone Iakopo Μataio Ioane Isaako Tipa Mareko Saia Toafa Anitelea Pai Ailama Moana Samasoni Toa Pule Mikaele Togiola Tausili Faalogo Laasia Ulusese Magalei Felise Suni Sio Masani Filipo Alapati Penisone Siaosi Tanielu Tanuvasa Sefo Lakisa Peti Galuega Roma Elvis Embert Emil Emmanuel Emory Enan Enos Ephraim Erskine Erwin Esdras Esland Ethan Ethelred Ethelwin Eubule Euclid Eudes EurfylEurwyn Marcello Marcellus Marco Maredudd Margetud Marmaduke Martel Martinet Martinus Martlet Marvin Mathieu Mattathiah Matthaeus Matthew Matthias Mauricio Maximilian Maximus Tofu Tui Sua Nifae Samuelu Misikei Sinapati Sani Falemoa Tito Fouina Atele Tavita Aperaamo Apelu Samita Iosefa Sale Esera Elika Ueni Valaaulia Mamona Enosa Moronae Teila Iosua Liahona Viliamu Vena Farani Vasa Tofi Taleni Tufuga Tamilo Arona Faleni Manatua Taufao Faatali Herota Hipa Uilifoti Jerome Isaia Mosaea Helamana Ominae Alema Setema Aukuso Salima Lolesio Esau Atinae Lokeni Saena Sitivi Kilisi Fafai Faagase Tapusoa Esekia Arisi Matina Euini Fitu Lisati Molimau Ionatana Ieriko Vito Tupu Vai Leota Laulu Alofa Abdula Mohammed AZ2000 Marama Kino Tino Whakamatautau Ata Titiro Kalwhakamatautau Tauira Pai Tou Whakaritenga Rawe Haunga Hoko Tiko Hei Mahi Hahua Manene Hora Tumanako Pahi Tau Matatau Ki Whakamarama Paku Mahi Kino Toro Tangata Puare Totoro Maro Nui Nukuhanga Tinei Pirau Apo Tango Moni Unuhis Niho Miharo Kanohi Tukemata Kamo Anga Ki Wheketere Mawhe Hemo Kiritea Paki Patupaiarehe Whakapono Pono Taka Hinga Teka Whanau Wa Matekai Rongonui Kowhiushiu Piwaiwaka Mamao Hokai Haere Ra Poroporoaki Pamu Kaimahi Pamu Patero Ko Atu Horo Nohopuku Hinu Momona Tukunga Iho Papa Hungawai Maro Whakamomona He Makau Mataku Hopohopo Matatoa Hakari Kura Pepuere Ngoikore Whangai Rongohia Whawha Hihi Tua Koroke Uwha Wahine Τaiepa Kopiro Rauaruhe Wheki Aruhe Whakawhiti Harakeke Muka Puruhi Whati Piriho Kaupapa Kikokiko Pingore Purehua Koemi Mata Manu Poito Takawe Kahui Ρokai Tupapa Wepua Tino Miharo Kanohi Ruthven Rysetey Segrave Fitzroy Somerville Lord Sewell Altenburg Schaffhausen Escocés Tiberio Le Giles Borbón Tyrhwhitt Wakefield Arundel Arthur Abergavenny Obispo Augsburgo Beaulincourt Aldenham Watkins.