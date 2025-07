Habla diseñador chileno que vistió a Jisoo de BLACKPINK en el nuevo lanzamiento del grupo: “Siempre es algo gratificante”

CNN Chile conversó con Sebastián Albornoz, diseñador chileno radicado en Francia, quien ha vestido a artistas como Troye Sivan, Tate McRae, Rosalía, y a otras integrantes de BLACKPINK. “Tener una marca independiente no es fácil, es un constante empujar y seguir”, cuenta.

El pasado 11 de julio, BLACKPINK volvió en gloria y majestad con JUMP, su primer trabajo grupal desde el álbum Born Pink, lanzado hace casi tres años.

El nuevo sencillo fue acompañado de un explosivo video musical que ya acumula más de 90 millones de reproducciones y 4,8 millones de “me gusta” en solo unos pocos días.

Además de la música, algo que llamó la atención de los fanáticos fue el vestuario usado por las integrantes y cuando Jisoo apareció con un vestido negro, fabricado casi en su totalidad con guantes de moto, probablemente muchos se preguntaron quién estaba detrás del diseño.

La respuesta vino desde París, pero con acento chileno: Sevali, la marca del diseñador nacional Sebastián Albornoz, quien ha venido ganando reconocimiento en la escena global con una propuesta que combina upcycling, teatralidad y una mirada crítica a los códigos de la moda.

No es la primera vez que sus prendas visten a íconos del pop: Troye Sivan, Tate McRae, Rosalía, y otras integrantes de BLACKPINK, como Lisa, también han llevado su firma. “En 2020 por primera recibimos un mail del equipo de BLACKPINK”, contó en 2022 a CNN Chile.

“Siempre es gratificante”

El diseñador nuevamente conversó con CNN Chile, ahora a propósito del “Motorbike Gloves Dress” de la colección 07 de Sevali usado por Jisoo en JUMP. “La oportunidad surgió porque fui contactado por el equipo del grupo. Cambiaron de estilista, pero me imagino que como tengo una historia con ellas, hemos trabajado en tres o cuatro ocasiones, querían tenerme”, agrega.

Sobre el look, afirma que “sintetiza mucho de lo que somos como marca. Está hecho entero de material reciclado, con guantes que fueron deconstruidos y puestos en el maniquí, creando un exoesqueleto que sigue las líneas anatómicas del cuerpo. También tiene un enfoque bastante urbano, que es algo que se puede evidenciar fácilmente en nuestras colecciones”.

Cuenta que no conocía muchos detalles respecto al lanzamiento, por lo que en parte fue una sorpresa para él. “Esa parte es entretenida porque es poco lo que uno sabe. Te dicen que es un videoclip, pero no te avisan la fecha en que saldrá, es siempre bastante vago, así como la forma en que se comunican, porque obviamente son cosas muy confidenciales”.

“Es siempre interesante ver el video porque no sé en realidad lo que se ponen, porque mandamos harta ropa, no solo ese vestido, sino que hartas opciones, entonces no se sabe quién se la pondrá y qué. A veces pasa también que uno ve el video y no hay nada, aunque no ha pasado, o a veces es una parte súper importante, entonces es impredecible”, agrega.

—¿Qué significa para ti, como diseñador chileno radicado en Francia, seguir colaborando con grandes figuras?

—Siempre es algo gratificante, ya que siento que de alguna manera valida lo que estamos haciendo, demuestra que hay gente que entiende lo que estamos haciendo también. Tener una marca independiente no es fácil, es como un constante empujar y seguir, sobre todo haciendo cosas que uno tampoco sabe en qué va a terminar.

Detalla que las prendas de alguna u otra manera “se convierte en parte de un momento importante para la cultura. Se convierte en parte de estas performances, de estos videos que quedan después como en el imaginario colectivo”, aunque recalca que “no sucede de la noche a la mañana, y al mismo tiempo también son procesos de muchos pasos”.

“Es fácil como romantizar todo esto, pero cuando uno recibe una petición, hay que ver que la ropa esté disponible, mandarla, coordinar ello, que a veces no es fácil con las aduanas, y después esperar que llegue, quizás se lo ponen, quizás no, y aunque se lo pongan, quizás esas escenas o fotos no estarán en el corte final. Entonces son muchas etapas”, reflexiona.

