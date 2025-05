¿Qué tienen de especial los gatos naranjas? Los científicos descubrieron que son ‘freaks’ de la naturaleza

Un nuevo estudio identificó una mutación única en el cromosoma X que explica el característico pelaje de los gatos naranjas, una alteración genética que no se ha encontrado en ningún otro animal y que podría haberse originado hace siglos durante su domesticación.

(CNN) – Un nuevo estudio podría haber descubierto qué es lo especial de los gatos naranjas, aunque quizá no sea lo que se cree.

Estos felinos son conocidos por ser particularmente amigables y enérgicos, pero su verdadera singularidad está en su inusual mecanismo genético. Según una publicación en la revista Current Biology, los científicos identificaron una mutación específica del ADN que explica su coloración, una variante que no se ha hallado en ningún otro animal.

“Se trata de un tipo de mutación realmente inusual”, explicó Christopher Kaelin, autor principal del estudio y científico sénior de la Universidad de Stanford.

La mayoría de los gatos completamente naranjas son machos, lo que lleva a los científicos a vincular el rasgo al cromosoma X. Como los machos tienen un solo cromosoma X, basta con que porten el gen para manifestar el color. Las hembras, al tener dos cromosomas X, deben heredar el rasgo de ambos padres, lo que es menos común. Por eso, la mayoría de las gatas naranjas presentan pelajes calicó o carey, mezclando otros colores.

Lo sorprendente es que la mutación no se encuentra en un gen tradicionalmente asociado a la pigmentación, sino en una región cercana al gen Arhgap36, que regula una vía hormonal usada por muchas células mamíferas. Esta mutación, una deleción de 5076 pares de bases, bloquea la producción de pigmento negro y permite que las células generen pigmento naranja.

“Es una excepción genética que se detectó hace más de cien años”, dijo Kaelin. Según el equipo de investigación, la mutación probablemente surgió una sola vez durante la domesticación felina y luego se expandió. “Observamos la misma mutación en todos los gatos naranjas que hemos analizado en distintas partes del mundo”, añadió.

Los hallazgos podrían permitir a los genetistas rastrear la evolución de los gatos domésticos y entender mejor cómo ciertas mutaciones actúan fuera de los genes tradicionales. Para Kaelin y sus colegas, el objetivo es también explorar los mecanismos mutacionales en general, ya que muchas enfermedades genéticas humanas aún no tienen mutaciones claramente identificadas.

¿Podría esta particular genética explicar el comportamiento peculiar de los gatos naranjas? Hasta ahora, no hay evidencia que lo confirme. “Creo que los gatos naranjas han convencido a sus dueños de que son diferentes, pero aún no nos han convencido a nosotros”, concluyó Kaelin.