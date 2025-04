Gatos “fitness” se toman las redes sociales con su increíble rutina de ejercicios en trotadora

Estos felinos acumulan millones de visualizaciones mostrando su constancia diaria en la trotadora.

La disciplina no es solo cosa de humanos. Oliver y Leonardo, dos gatos que arrasan en TikTok, se han convertido en verdaderos referentes fitness gracias a sus rutinas diarias sobre la caminadora.

Oliver, adoptado en octubre de 2023 por Ovya Barani en Estados Unidos, sorprendió a su dueña al acompañarla de manera espontánea en sus sesiones de ejercicio en casa. Cada mañana, el felino repite su ritual: se estira, toma agua, va al baño y luego sube a la trotadora para caminar a su ritmo.

Según relata Barani, Oliver llega a alcanzar velocidades de hasta 6 km/h, aunque no se exige por mucho tiempo. “Me espera cada mañana en la plataforma mientras preparo mi café. Es increíble, no se toma ningún día libre”, contó al medio People.

En paralelo, Leonardo, un gato residente en California, lidera una verdadera “pandilla fitness”. Junto a Angelina, Margarita y Felipe, todos felinos adoptados, protagonizan videos virales donde entrenan en la caminadora familiar.

Su dueña, de origen mexicano, relata que Leonardo es el más constante, mientras que Felipe destaca más por sus travesuras. Juntos, han acumulado más de 5 millones de visualizaciones en TikTok.

Aunque Oliver y Leonardo no se conocen, ambos comparten el mismo compromiso: mantener su cardio al día y sumar sonrisas en millones de pantallas alrededor del mundo.

Mira los videos