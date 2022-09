Revisa la entrevista completa aquí

En entrevista con CNN Internacional, el presidente Gabriel Boric conversó con la periodista Christiane Amanpour sobre el triunfo del Rechazo, el rol de Estados Unidos en el Golpe de Estado de 1973, su salud mental, y su relación con las fans de la cantante Taylor Swift.

En esa línea, el mandatario reconoció que no conocía mucha a la intérprete de All Too Well pero que comenzó a escuchar su música cuando inició su campaña como candidato a la presidencia.

“Yo no la conocía mucho a Taylor Swift, pero cuando comenzó la campaña…Ella tiene un gran grupo de seguidores en Chile y me empezaron a mostrar su música, en particular sus discos, Cardigan [la canción], Forklore, Red, y empecé a escucharla”, reveló.

Sobre lo mismo, dijo que la música de la estadounidense “no es el tipo de música que más he escuchado en mi vida” pero que le pareció “tremendamente interesante su carrera”.

“El cómo ha tenido que grabar sus discos de nuevo producto de la estafa que le hicieron, y además como ella ha sido una inspiración también para toda una generación, de sacar la voz, como dice en la canción Only The Young. Yo creo que ha sido tremendamente inspiradora para toda una generación, así que un abrazo para Taylor, ojalá nos podamos conocer alguna vez”, expresó.