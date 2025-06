El fundador de Telegram, Pavel Durov, dividirá su fortuna para que cada uno de sus más de 100 hijos sean beneficiados

En una entrevista con Le Point, el magnate ruso defendió su decisión como un acto de equidad y anticipó un período de espera de 30 años antes de que sus herederos accedan a su legado.

(CNN) – Pavel Durov, fundador y CEO de la aplicación de mensajería instantánea Telegram, planea dejar su fortuna a los más de 100 hijos que ha engendrado.

El magnate de la tecnología de origen ruso ha revelado que su patrimonio se dividirá entre sus seis hijos fruto de sus relaciones sentimentales y decenas de otros que engendró mediante donación de esperma.

En una amplia entrevista publicada el jueves en la revista política francesa Le Point, Durov, de 40 años, reveló que no diferencia entre sus hijos legales con tres mujeres diferentes y los concebidos con el esperma que donó.

“¡Todos son mis hijos y todos tendrán los mismos derechos! No quiero que se peleen después de mi muerte”, declaró, tras revelar que recientemente había redactado su testamento.

El año pasado, Durov reveló en sus redes sociales el número de hijos que había engendrado. Afirmó que un médico le dijo que era su “deber cívico” donar su “material donante de alta calidad”, lo que ha hecho a lo largo de 15 años.

Según Bloomberg, Durov tiene una riqueza estimada en US$ 13.900 millones, pero él rechazó tales estimaciones como “teóricas” al declarar a Le Point: “Como no voy a vender Telegram, no importa. No tengo ese dinero en una cuenta bancaria. Mis activos líquidos son mucho más bajos y no provienen de Telegram: provienen de mi inversión en bitcoin en 2013”.

A pesar de todo, sus hijos tendrán que esperar mucho para recibir su herencia. Dijo: “Decidí que mis hijos no tendrían acceso a mi fortuna hasta que transcurriera un periodo de 30 años, a partir de hoy. Quiero que vivan como personas normales, que se construyan solos, que aprendan a confiar en sí mismos, que sean capaces de crear, que no dependan de una cuenta bancaria. Quiero precisar que no hago diferencias entre mis hijos: los hay concebidos naturalmente y los que proceden de mis donaciones de esperma”.

A la pregunta de por qué ha escrito ahora su testamento, Durov, que vive en Dubai, respondió: “Mi trabajo implica riesgos: defender las libertades te granjea muchos enemigos, incluso dentro de Estados poderosos. Quiero proteger a mis hijos, pero también a la empresa que creé, Telegram. Quiero que Telegram permanezca siempre fiel a los valores que defiendo”.

Telegram, que cuenta con más de 1.000 millones de usuarios mensuales, es conocida por su cifrado de alto nivel y la escasa supervisión de lo que publican sus usuarios.

El año pasado, Durov fue detenido en París acusado de una serie de delitos, entre ellos la complicidad de su plataforma en el blanqueo de dinero, el tráfico de drogas y la difusión de pornografía infantil.

Durov, que es el único accionista de Telegram, ha negado los cargos, que ha calificado de “absurdos”

“El hecho de que los delincuentes utilicen nuestro servicio de mensajería, entre muchos otros, no convierte en delincuentes a quienes lo dirigen”, declaró a la revista francesa.