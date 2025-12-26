Francia declara su música electrónica como “Patrimonio Cultural Inmaterial: El primer paso hacia la UNESCO

El género, conocido como 'French touch' e impulsado por figuras como Daft Punk y Jean-Michel Jarre, recibe un reconocimiento estatal que refuerza su identidad artística nacional.

El gobierno de Francia incluyó oficialmente la música electrónica en su Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial, un primer paso hacia el estatus de patrimonio de la UNESCO.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, afirmó que este género, esencial en la escena global con artistas como Daft Punk, Justice y Air, tiene un “lugar legítimo en nuestro patrimonio inmaterial nacional”.

Un reconocimiento a la “French touch”

La decisión cataloga también a los clubes como “lugares de expresión artística y celebración”, subrayando el rol social del movimiento. Se destacó especialmente la influencia del pionero Jean-Michel Jarre, cuyo álbum ‘Oxygène’ (1976) inspiró el sonido característico francés.

Según reportó NME, Jarre, embajador de la UNESCO desde 1993, calificó el hito como un “hito histórico para la música electrónica”. Este registro estatal busca proteger y promover un género que define la identidad cultural contemporánea de Francia.