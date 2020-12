(CNN) – Un generoso filántropo francés dejó una suma de dinero a algunos beneficiarios inusuales en su testamento: un grupo de gatos que viven en el sótano del Museo Estatal del Hermitage en Rusia.

Alrededor de 50 felinos habitan en el famoso museo de San Petersburgo, -¿o debería ser “miauseo”?- que alberga cerca de 3 millones de obras de arte, artefactos y esculturas repartidas por edificios, incluido el Palacio de Invierno.

El sitio es uno los atractivos más reconocidos de Rusia y ha sido hogar de gatos desde la época de la emperatriz Isabel, que reinó de 1741 a 1761, según el museo.

Catalina la Grande, fundadora del Hermitage, otorgó a los felinos el estatus de guardianes de las galerías de arte, informó la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti. Además, señaló que estas especies fueron alojadas con la intención de mantener a los roedores fuera de las instalaciones.

Ahora, son atendidos por voluntarios y personal del museo, quienes reciben apoyos con donaciones: esto ha permitido que los animales tengan su propio espacio sanitario y los servicios de un veterinario local.

El director general del museo, Mikhail Piotrovsky, dijo en una conferencia de prensa a principios de este mes que un filántropo francés, no identificado, estaba tan cautivado con los gatos que les dejó una “pequeña suma” en su testamento.

“Nuestro amigo francés hizo algo muy bueno y esto se traduce en una relación pública brillante, tanto para los gatos como para la caridad. La suma no es muy grande, pero es muy importante cuando una persona escribe un testamento, que eso se respete. Los abogados franceses se comunicaron con nosotros y no es un proceso simple, pero todo esto es muy interesante, ¿no? Es un lindo gesto que vino desde Francia”, expresó Piotrovsky.

Es probable que los fondos se utilicen para reparar los sótanos del museo, que es donde viven los animales, dijo el director. “Creo que los gatos expresarán su voluntad, nuestros colegas están bien acostumbrados a comunicarse con ellos y comprender su idioma“, agregó.

El benefactor no identificado ciertamente no fue la única persona que se enamoró de los encantos felinos. De acuerdo al regente del espacio artístico, el ex presidente de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladimir Fortov, era un “amigo constante” de ellos en el Hermitage. Coincidentemente Fortov, murió el mes pasado y él a veces pasaba a dejar dinero para los animales, comentó Piotrovsky.

Estos ejemplos demuestran que los visitantes no sólo se acercan al museo para apreciar sus obras; los gatos generan su atención aparte. Por eso tampoco fue extraño que más de 800 personas enviaran imágenes y fotografías de los felinos para el Día del Gato en el Hermitage el pasado 27 de mayo.