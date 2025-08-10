Finlandés en Chile se sorprende con los calienta camas: “Nunca había visto algo así en mi vida”

El creador de contenido Sebastian Hedberg aseguró que luego de encender el artefacto, su cama se convirtió en "la cosa más cálida del mundo".

El finlandés y creador de contenido Sebastian Hedberg, subió un video a su canal de TikTok en el que aborda cómo ha sobrellevado el invierno en Chile.

En el registro, además comentó sobre un elemento que él desconocía pero que le permitió abrigarse: el calienta cama.

En el video, señaló que “como ustedes sabe, hace mucho frío ahora en Chile, y lo curioso es que rara vez las casas chilenas tienen calefacción”.

“Así que estoy relajándome en mi habitación y congelándome y le pregunté a mi casero cómo podría calentarme”, añadió.

En ese momento, señala que le indicaron que viera al costado de su cama.

Respecto al calienta cama, detalló que “así que esto es un colchón que calienta su cama. No sé si soy tonto, pero nunca he visto eso en mi vida”.

“Lo puse en nivel 2 y -no bromeo- me desperté en medio de la noche. Me sentí como si me hubiera orinado y defecado en la cama. Se convirtió en la cosa más cálida del mundo”, sentenció.

Puedes ver el video completo a continuación: