Final Frontier Patagonia: el desafío ciclista que une 2.800 kilómetros entre Chile y Argentina en ruta extrema

La travesía no competitiva conecta Puerto Montt con Ushuaia a través de siete parques nacionales, convocando a ciclistas de 23 países para marzo de 2026.

Un desafío inédito de ciclismo de ultra distancia unirá la Patagonia chilena y argentina en marzo de 2026. “Final Frontier Patagonia”, ideado por la startup Austral Trails, recorrerá 2.800 kilómetros entre Puerto Montt y Ushuaia a través de siete parques nacionales, posicionándose como el primer desafío de ciclismo de ultra distancia no competitivo que conecta ambos países.

La iniciativa, que ya cuenta con más de 100 inscritos de 23 nacionalidades, mantendrá sus inscripciones abiertas hasta el 15 de diciembre con descuentos para participantes chilenos y argentinos.

Seguridad en la aventura extrema

La travesía comenzará el 8 de marzo de 2026 y se extenderá por 21 días, con etapas opcionales para quienes disponen de menos tiempo. Cada ciclista recibirá un dispositivo de rastreo satelital con mensajería bidireccional y alertas SOS, garantizando seguridad en zonas de clima impredecible y tramos aislados.

Mercedes Weise, cocreadora del proyecto, explica que la ruta fue meticulosamente probada: “Recorrimos toda la Patagonia para probar todas las opciones posibles, llegando tanto a lugares icónicos como a gemas recónditas”.

El desafío cuenta con el respaldo de la Fundación Ruta de los Parques de la Patagonia y promueve un turismo sostenible y descentralizado, reforzando que la autosuficiencia representa una forma de respeto por el territorio.