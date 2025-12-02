Tendencias Festival Ladera Sur

Festival Ladera Sur 2025 consolida su cuarto año con 18 mil asistentes y homenaje a la oceanógrafa Sylvia Earle

Por CNN Chile

02.12.2025 / 13:23

{alt}

La cuarta edición del principal encuentro de naturaleza y cultura ambiental de Chile premió a la legendaria científica estadounidense y marcó un récord de participación con shows de Ana Tijoux y Gepe.

El Festival Ladera Sur 2025 reunió a más de 18 mil asistentes en tres días, consolidándose como el mayor evento nacional dedicado a la naturaleza y la conservación ambiental. La edición, celebrada en el Parque Santa Rosa de Apoquindo, combinó música con Gepe, Quique Neira y Ana Tijoux, junto a charlas de expertos internacionales.

El momento cumbre fue el homenaje a la oceanógrafa estadounidense Sylvia Earle, quien recibió el Premio de Naturaleza Ladera Sur 2025 por su trayectoria en defensa de los océanos.

Reconocimiento a una leyenda

Earle dictó una charla urgente sobre la protección de ecosistemas marinos, recibiendo una ovación del público. La novedad de este año fue Ecosistema Ladera Sur, una jornada exclusiva que conectó a más de 4.000 actores de ONG, empresas y sociedad civil.

La directora Francisca Lira destacó que el festival “confirma que los temas de naturaleza están más fuertes que nunca”, proyectando una edición 2026 aún más ambiciosa para celebrar su quinto aniversario.

DESTACAMOS

Cultura Estrenos de diciembre 2025: Las series y películas que llegan a Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video y Apple TV+

LO ÚLTIMO

País Inicia pago a vocales de mesa que participaron en las elecciones 2025: ¿De cuánto es el monto?
“Altas temperaturas extremas”: DMC decreta alerta meteorológica para las regiones de Valparaíso y Metropolitana
Jara y respaldo de Ximena Rincón a Kast: "Me llama la atención el tránsito político que ha tenido para apoyar a la ultraderecha"
Canciller peruano reitera que Perú “no está en condiciones” de recibir un número mayor de migrantes
Vecinos alertan hallazgo de cadáver en vivienda de El Bosque: víctima habría muerto hace más de una semana
Presidente Boric encabezó desayuno con miembros de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos en La Moneda