Festival Ladera Sur 2025 consolida su cuarto año con 18 mil asistentes y homenaje a la oceanógrafa Sylvia Earle

La cuarta edición del principal encuentro de naturaleza y cultura ambiental de Chile premió a la legendaria científica estadounidense y marcó un récord de participación con shows de Ana Tijoux y Gepe.

El Festival Ladera Sur 2025 reunió a más de 18 mil asistentes en tres días, consolidándose como el mayor evento nacional dedicado a la naturaleza y la conservación ambiental. La edición, celebrada en el Parque Santa Rosa de Apoquindo, combinó música con Gepe, Quique Neira y Ana Tijoux, junto a charlas de expertos internacionales.

El momento cumbre fue el homenaje a la oceanógrafa estadounidense Sylvia Earle, quien recibió el Premio de Naturaleza Ladera Sur 2025 por su trayectoria en defensa de los océanos.

Reconocimiento a una leyenda

Earle dictó una charla urgente sobre la protección de ecosistemas marinos, recibiendo una ovación del público. La novedad de este año fue Ecosistema Ladera Sur, una jornada exclusiva que conectó a más de 4.000 actores de ONG, empresas y sociedad civil.

La directora Francisca Lira destacó que el festival “confirma que los temas de naturaleza están más fuertes que nunca”, proyectando una edición 2026 aún más ambiciosa para celebrar su quinto aniversario.