Festival de Viña 2026: Los memes que ha dejado la segunda jornada del certamen

La noche del debut del dúo británico no solo fue noticia por el hito técnico de modificar la escenografía de la Quinta, sino también por la creatividad digital de los usuarios que comentaron cada detalle del espectáculo con humor y ocurrencias virales.

La segunda jornada del Festival de Viña del Mar 2026, marcada por el esperado debut de Pet Shop Boys, el humor de Rodrigo Villegas y la energía de Bomba Estéreo en la Quinta Vergara, también tuvo su capítulo paralelo en redes sociales.

Como es tradición, las plataformas digitales se inundaron de memes que comentaron desde la pantalla “mesh” de seis metros hasta las reacciones del dúo británico al recibir la Gaviota de Plata.

Los virales de la noche

Usuarios de plataformas como X convirtieron la transmisión en un fenómeno paralelo. A continuación, una selección de los memes que marcaron tendencia durante la noche inaugural del certamen más importante de la música latinoamericana:

Rafa no es necesario que grites tanto ¢×€|{{|}{ oh!!! Pobre karen q tiene q soportarlo varios días más !! 🤦‍♀️🤦‍♀️ #viña2026 pic.twitter.com/8fhNFxEBCl — Кэлі_K3l (@butter_fly_75) February 24, 2026

Kramer viendo todas las críticas a su wea fome de show #Viña2026 pic.twitter.com/VkQIjzWjiH — Mchmch (@mchmch112) February 24, 2026

Todo listo para ver a loh peshoh boys #Viña2026 pic.twitter.com/3bOuYHN8OU — Fulano de Tal (@leopardusboldus) February 24, 2026