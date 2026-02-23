Tendencias Viña 2026

Festival de Viña 2026: Los memes que ha dejado la segunda jornada del certamen

Por CNN Chile

23.02.2026 / 21:41

{alt}

La noche del debut del dúo británico no solo fue noticia por el hito técnico de modificar la escenografía de la Quinta, sino también por la creatividad digital de los usuarios que comentaron cada detalle del espectáculo con humor y ocurrencias virales.

La segunda jornada del Festival de Viña del Mar 2026, marcada por el esperado debut de Pet Shop Boys, el humor de Rodrigo Villegas y la energía de Bomba Estéreo en la Quinta Vergara, también tuvo su capítulo paralelo en redes sociales.

Como es tradición, las plataformas digitales se inundaron de memes que comentaron desde la pantalla “mesh” de seis metros hasta las reacciones del dúo británico al recibir la Gaviota de Plata.

Los virales de la noche

Usuarios de plataformas como X convirtieron la transmisión en un fenómeno paralelo. A continuación, una selección de los memes que marcaron tendencia durante la noche inaugural del certamen más importante de la música latinoamericana:

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

Cultura Pet Shop Boys abren su show en Viña 2026 mostrando la bandera de Ucrania
Festival de Viña 2026: Los memes que ha dejado la segunda jornada del certamen
“¿Hay alguna pregunta sobre mí?": La reacción de Esteban Düch por preguntas sobre George Harris en Viña 2026
NMIXX promete "sentir la energía del monstruo" en su esperado debut en Viña 2026
Pet Shop Boys debutan en Viña 2026: Las particulares exigencias del dúo británico para su show en la Quinta Vergara
Pet Shop Boys marcarán un hito técnico de 20 toneladas en Viña 2026: Por primera vez intervienen la escenografía oficial de la Quinta