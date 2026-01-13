Tendencias stranger things

Fans especulan que creadores de ‘Stranger Things’ usaron ChatGPT para el guion de la última temporada

Por CNN Chile

13.01.2026 / 16:15

{alt}

Una captura de pantalla del documental sobre la serie muestra una posible pestaña de la herramienta de IA, generando polémica entre los seguidores de la serie de Netflix.

Una captura de pantalla del documental One Last Adventure: The Making Of Stranger Things 5 desató especulaciones entre los fans, quienes acusan a los creadores Matt y Ross Duffer de haber usado ChatGPT para ayudar a escribir la quinta y última temporada de la serie.

La imagen, difundida en redes sociales, parece mostrar una pestaña del chatbot de inteligencia artificial abierta en la computadora de los hermanos durante una sesión de escritura.

Debate y escepticismo en línea

La publicación generó reacciones inmediatas, con un usuario preguntando: “¿Los hermanos Duffer realmente usaron ChatGPT para este guion?”. Sin embargo, según reportó NME, otros señalaron que la escena probablemente data de hace tres años, un período anterior al auge masivo de herramientas de IA como ChatGPT.

La polémica se suma a la división entre los seguidores por el final ambiguo de la serie, que dejó el destino de Eleven en incertidumbre. Los propios Duffers admitieron su arrepentimiento por haber dado entrevistas explicativas tras el estreno del episodio final, reconociendo el desgaste emocional que ello implicó.

DESTACAMOS

Bits Calendario de lanzamientos 2026: Los videojuegos más esperados que llegan a PC, PS5, Xbox y Switch 2

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Tras negativa al corredor humanitario, Lagos Weber sugiere a Kast ser “más cauto y sobrio, como fue en la campaña”
Rusia condena la posible intervención militar de Estados Unidos en Irán y aranceles contra sus socios
“La misteriosa mirada del flamenco” y Antonia Zegers son nominadas a los Premios Goya 2026
Corfuch y compra de acciones por parte de Correa: "Cuando dice que era su sueño, permítanos dudar"
BTS regresa: Qué han hecho sus miembros durante estos 4 años y qué les espera
“Adolescencia” arrasó en los Globos de Oro y Owen Cooper se convirtió en el actor más joven en recibir el premio