Tendencias celebridades

Familia aclaró el misterio: ¿De qué murió Diane Keaton?

Por CNN Chile

16.10.2025 / 07:56

La querida actriz estadounidense falleció el pasado 11 de octubre a los 79 años.

La familia de Diane Keaton aclaró el misterio que rodea la muerte de la actriz, revelando cuál fue la causa de su deceso.

La intérprete murió el pasado sábado 11 de octubre a los 79 años, sin comunicarse ni el lugar ni los motivos y los familiares pidieron en un primer momento privacidad.

Keaton fue una actriz prolífica cuya carrera se extendió durante décadas, ganando tempranamente un Premio de la Academia a la mejor actriz por Annie Hall de 1977.

Familia revela la causa de muerte de Diane Keaton

La familia compartió un comunicado con la revista People en la que señalan que están “muy agradecidos por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que hemos recibido estos últimos días en nombre de nuestra querida Diane, fallecida a causa de una neumonía”.

Una fuente contó a la revista el 11 de octubre que su salud empeoró con rapidez y que, durante sus últimos meses, estuvo acompañada por sus familiares más cercanos. Estos habrían optado por mantener la situación en reserva, al punto de que hasta amigos de larga data no estaban de todo al tanto de la situación.

Amaba a sus animales y apoyaba incondicionalmente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado para ella”, agregó la familia en la misiva dada a conocer.

