Existe uno solo y cuesta más de 6 millones de pesos: ¿Cómo es el anillo de diamantes que se llevará la ganadora de Miss Chile para Miss Universo?

La ganadora de esta noche no solo se pondrá la corona de nueva Miss Chile: además, tendrá un premio especial. Se trata de una joya creada especialmente por Joyas Barón para la nueva reina.

Hoy, desde las 22:35, veinte candidatas competirán para poder lograr el honor de representar a Chile en la final del certamen Miss Universo, competencia que este año se realizará en noviembre en Tailandia.

Pero la ganadora de esta noche no solo se pondrá la corona de nueva Miss Chile, además, tendrá un premio especial. Se trata, nada menos, que de un anillo único, creado especialmente por Joyas Barón para la nueva reina, el que está avaluado en nada menos que $6.100.000 de pesos chilenos.

Respecto a los detalles, desde Joyas Barón, quienes estuvieron detrás del desarrollo y la creación de esta pieza única, explican: “Es un anillo de oro blanco de 18 kilates. Sobre esta estructura le sumamos una incandescente cantidad de diamantes de piedra brillante y corte baguette, las que suman un total de 1,38 quilates”, señala Daniela Vilches, gerente de marketing de Joyas Barón.

“Es un anillo único que desarrollamos especialmente para la Miss Chile 2025. Es decir, no hay otro igual en el mundo. El diseño en sí, está inspirado en Atenea, la diosa griega de la sabiduría, la estrategia y la elegancia silenciosa. No es solo una joya. Es un símbolo de poder silencioso, de belleza atemporal y estilo inigualable. Para quienes entienden que la verdadera distinción no se grita, también se luce sigilosamente”, complementan desde Joyas Barón.

“Esto no es algo nuevo para nosotros, ya que por más de 15 años le regalamos el anillo a la Reina del Festival de Viña”, concluye la gerente de marketing de Joyas Barón.