Estrenan el trailer de “Michael”, la película biográfica del legendario “Rey del Pop” protagonizada por el sobrino de Jackson

Por CNN Chile

06.11.2025 / 13:55

El filme, que se estrenará el 24 de abril de 2026, presenta a Jaafar Jackson, sobrino del artista, en el papel protagónico y recrea los momentos clave de la vida del Rey del Pop con un reparto estelar.

Lionsgate reveló el tráiler oficial de “Michael”, la próxima película biográfica que narra la vida de Michael Jackson bajo la dirección de Antoine Fuqua.

El avance, que incluye fragmentos de su infancia y actuaciones icónicas como “Thriller”, muestra a Jaafar Jackson, sobrino del artista, encarnando al Rey del Pop en un recorrido que promete una “mirada íntima” a su legado.

La producción, originalmente programada para 2025, retrasó su estreno hasta el 24 de abril de 2026, aunque las grabaciones principales finalizaron en mayo de 2024.

Un reparto estelar

Según reportó Radio Futuro, el elenco incluye a Colman Domingo como Joe Jackson, Nia Long como Katherine Jackson y Miles Teller en el rol del abogado John Branca. La cinta, escrita por John Logan, también integra a figuras como Larenz Tate como Berry Gordy y Kat Graham como Diana Ross.

