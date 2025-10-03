“Es un mini Ámsterdam”: Española enloquece con reconocido barrio de Santiago

La joven tiktoker "La madrileña" se estaba grabando y destacaba las cualidades de uno de los sectores más populares de la Capital.

Una española en Chile alucinó con un reconocido barrio del Gran Santiago.

La joven tiktoker “La madrileña” se estaba grabando y destacaba las cualidades de uno de los sectores más populares de la Capital.

“El rollo de Barrio Italia no lo tiene nadie”, indicó sorprendida. Y fue más allá al calificarlo como “un mini Ámsterdam (…) Tan bohemio”.

Y no se quedó sólo en eso, ya que también aseguró que el Barrio Italia era muy bonita y “cutre”. Incluso destacó un espacio que, según ella, “es salido como de una peli”.