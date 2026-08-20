En la antesala del superclásico, Colo Colo se suma a la tendencia de “farmear aura” recordando al excapitán Esteban Paredes

Este próximo domingo 23 de agosto se disputará el superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile.
En la antesala de la fecha número 20 de la Liga de Primera, el Cacique se sumó a la tendencia de “farmear aura”, recordando la previa del Superclásico de 2017, cuando, en ese entonces, el capitán albo, Esteban Paredes, anticipó que “no vamos a perder”. Luego, en el partido contra los azules en el Estadio Monumental, Paredes marcó un gol.
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¿Qué es “farmear aura”?
En términos simples, “farmear aura” consiste en destacar por la actitud, el carisma o la creatividad, especialmente al realizar una acción que genera admiración o reconocimiento.
Este término, popularizado por la Generación Z, utiliza “farmear”, derivado de la expresión en inglés to farm, utilizada principalmente en el mundo de los videojuegos para referirse a la realización repetitiva de determinadas tareas con el objetivo de obtener recursos o recompensas. En tanto, “aura” representa el carisma, la seguridad o la capacidad de proyectar una determinada presencia.
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