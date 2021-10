(CNN) – Eminem sorprendió a los clientes al servir pasta en la gran inauguración del restaurante Mom’s Spaghetti en el centro de Detroit.

Nadie esperaba que el propio artista estuviera allí, pero llegó en un automóvil y pronto apareció en la ventanilla de servicio.

Cabe recordar que el nombre del restaurante del rapero, se refiere a una línea de la canción Lose Yourself, lanzada el 2002.

“Tiene las palmas de las manos sudorosas, las rodillas débiles, los brazos pesados. Ya tiene vómito en su suéter, espaguetis de mamá“, dice la letra del éxito.

Los fanáticos lo reconocieron rápidamente y acudieron a las redes sociales para publicar fotos del artista repartiendo espaguetis, albóndigas y otras delicias italianas en su menú. Por ejemplo, el Mom’s Spaghetti por US$ 9, Mom’s Spaghetti with Meatballs por US$ 12 y un Sgetti Sandwich, espagueti en pan, por US$ 11.

El rapero y actor ganador del Oscar y el Grammy experimentó con el restaurante como uno emergente en 2017. El local, ubicado en Woodward Avenue, tiene asientos limitados y una ventanilla para peatones.