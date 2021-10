Durante este jueves se dieron a conocer los artistas que protagonizarán el show del medio de tiempo del Super Bowl 2022, que se realizará en el estadio SoFi Stadium en Inglewood, California.

Pepsi, la NFL y Roc Nation anunciaron que el espectáculo del 13 de febrero será encabezado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, y será la primera vez que los cinco artistas se presentan juntos en el escenario.

“La oportunidad de actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y hacerlo en mi propio patio trasero, será una de las mayores emociones de mi carrera. Estoy agradecido con JAY-Z, Roc Nation, la NFL y Pepsi, así como con Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar por acompañarme en lo que será un momento cultural inolvidable”, afirmó Dr. Dre en un comunicado.

Por su parte, Todd Kaplan, vicepresidente de marketing de Pepsi, señaló que “artistas como Dr. Dre y Snoop Dogg estuvieron a la vanguardia de la revolución del hip hop de la costa oeste, así que poder traerlos de regreso a Los Ángeles, donde todo comenzó junto con Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, demostrará ser una celebración épica e inolvidable del impacto que tiene el hip hop en la actualidad“.

En el anuncio también se señaló que Pepsi y la NFL están apoyando el lanzamiento de una escuela secundaria de enfoque especializado en el sur de Los Ángeles, basada en un programa iniciado por Dr. Dre y el ejecutivo discográfico Jimmy Iovine. Está previsto que la Escuela Regional # 1 abra el próximo otoño como parte del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

El comunicado concluyó diciendo que Pepsi y la NFL, “colaborarán con la escuela, sus socios y la comunidad local para desarrollar y ofrecer experiencias de aprendizaje aplicado inspiradas en la comunidad y pasantías en la industria”.

43 Grammys, 19 No. 1 Billboard albums, 5 epic hitmakers and 1 stage for the #SBLVI #PepsiHalftime show. 🎤🤘@nfl @rocnation @nbcsports @drdre @eminem @snoopdogg @maryjblige @kendricklamar pic.twitter.com/C3bh8TdX3a

— Pepsi (@pepsi) September 30, 2021