Hace pocos días, Elon Musk, el director y co-fundador de Tesla Motors, anunció el nacimiento de su hijo junto a la artista Grimes y, como no podía ser de otra forma, el evento se convirtió en todo un misterio para los seguidores.

Según dio a conocer el magnate, el nombre del bebé que nació el pasado 4 de mayo es X Æ A-12 , lo que causó una serie de especulaciones en redes sociales en torno a su pronunciación y significado.

Para zanjar las dudas, el empresario acudió al podcast de Joe Regan y en la conversación indicó cómo se pronuncia el particular nombre, y no es tan complicado como parece.

Lee también: Ariana Grande y Justin Bieber lanzan video de “Stuck with U” y comparten cómo pasan sus cuarentenas

Para poder pronunciarlo hay que dividirlo en secciones. La primera letra no tiene mayor complicación, una X que inglés se pronuncia “Ex”. Luego, Æ según el directivo, se pronuncia “Ash”. En tercer lugar, A-12, hace referencia a la aeronave favorita de Musk, comúnmente conocida como “Archangel”.

De este modo, al juntar las tres partes, el nombre del hijo de Musk y Grimes se pronuncia como “Ex Ash Archangel”.

Hace pocos días, Grimes ya había dado pistas sobre este tema al explicar el significado del nombre. Primero, la artista señaló que “X” representa a la variable incógnita de las ecuaciones matemáticas, mientras que “Æ” es una forma “élfica” de decir “AI”, que significa “amor y/o inteligencia artificial”.

Lee también: Dafne Bachelet, “la presidenta del porno chileno” que fue a probar suerte a Europa en medio del coronavirus

En tanto, como confirmó luego Musk, “A-12” corresponde al modelo de avión favorito de la pareja, que precedió al SR-71. “Sin armas, sin sistemas de defensa, sólo veloz. Genial en la batalla, pero no violento”, detalló.

Además, añadió que A es por “Arcángel” también, su canción preferida.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)

— ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020