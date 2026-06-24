Declaran estado de emergencia en Venezuela luego de dos terremotos

(CNN en Español) –La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles estado de emergencia debido a los sismos que sacudieron el país por la tarde, los cuales, dijo, tuvieron afectaciones en varios estados y la capital Caracas.

“Estamos en este momento declarando el estado de emergencia”, dijo Rodríguez en un mensaje transmitido por la estatal VTV, sin dar cifras de personas fallecidas o heridas.

También informó que se activó un estado mayor encabezado por altos funcionarios para las tareas de búsqueda y rescate, que marcó como prioridad.

“El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas”, dijo.

“Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para la población y, para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar, extendemos nuestras condolencias inmediatas”, agregó.

Las clases se suspenderán en el país durante el resto de la semana, así como actividades que no sean consideradas esenciales, detalló Rodríguez. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía está cerrado por daños en su infraestructura, añadió.

De acuerdo con la presidenta encargada —quien habló acompañada del ministro del Interior, Diosdado Cabello, y del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez—, varios países del mundo han expresado su solidaridad y ofrecido ayuda, como Estados Unidos, Panamá, Colombia, Turquía y México, así como la ONU y organismos financieros.