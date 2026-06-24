Desde prisión en EE.UU., Maduro envía mensaje tras terremoto en Venezuela: “En esta hora difícil llamamos a la unión nacional”

(CNN en Español) – El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió desde prisión un mensaje a su país luego de los sismos que sacudieron varias regiones la tarde de este miércoles.

A nombre suyo y de su esposa Cilia Flores —también detenida en Estados Unidos, donde ambos enfrentan cargos de narcotráfico y armas, que los dos rechazan—, Maduro difundió el mensaje en su cuenta de Telegram, donde expresó su solidaridad con los venezolanos y pidió “unión nacional”.

“Hoy la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción. Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB (Policía Nacional Bolivariana), FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana), protección civil, médicos, bomberos, trabajadores y voluntarios”, dijo.

“En esta hora difícil llamamos a la unión nacional, a la serenidad y al amor concreto: ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir. Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!”, concluyó.

Maduro, quien asumió la presidencia de Venezuela en 2013, fue capturado el 3 de enero en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas y otras ciudades venezolanas. Desde entonces, él y Cilia Flores fueron llevados a Nueva York, donde enfrentan un proceso penal. Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada.