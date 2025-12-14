Tendencias Elecciones 2025

Elecciones 2025: El Grinch y perritos marcan la segunda vuelta presidencial en locales de votación

Por CNN Chile

14.12.2025 / 16:35

A pesar de una jornada fría y fresca, el humor y la alegría no han faltado en los locales de votación, donde los vocales de mesa han mostrado su espíritu navideño.

En el marco de la segunda vuelta presidencial, diversos ciudadanos han buscado traer alegría en esta jornada fresca y nublada.

En los locales de votación han concurrido vocales de mesa disfrazados de Spiderman. Otras personas, con espíritu navideño, han llegado con su gorrito de Viejito Pascuero, y el protagonista de este ‘lado B’ de las elecciones, al igual que en la primera vuelta, ha sido El Grinch.

Y, como siempre, no podían faltar los amigos de cuatro patas, quienes acompañan a sus tutores a ejercer su sufragio.

Edgar Inostroza realiza su labor de vocal de mesa, disfrazado de Spiderman, en local de votación de Liceo Industrial, de la comuna de Concepción
FOTO: RODRIGO FUICA/UNO NOTICIAS.

 

Benjamín Castillo, realiza su labor de Presidente de Mesa, disfrazado de El Grinch, en local de votación Liceo Industrial de Concepción
FOTO: RODRIGO FUICA/UNO NOTICIAS

Perros mascotas acompañan a sus dueños y cuidadores hasta locales de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025 en Chile.FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

Un vocal de mesa lleva un gorro navideño durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025 en el colegio Leopoldo Murialdo de la comuna de La Reina.FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

 

Perros mascotas acompañan a sus dueños y cuidadores hasta locales de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025 en Chile.FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Una persona ingresa a la urna cargando un perro durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025. FOTO: CRISTIAN VIVERO BOORNES/UNO NOTICIAS

Una persona traslada en un coche a un perro durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025. FOTO: CRISTIAN VIVERO BOORNES/UNO NOTICIAS

Un reportero disfrazado de planta es visto en las afueras del liceo poeta Federico García Lorca, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

