Elecciones 2025: El Grinch y perritos marcan la segunda vuelta presidencial en locales de votación

A pesar de una jornada fría y fresca, el humor y la alegría no han faltado en los locales de votación, donde los vocales de mesa han mostrado su espíritu navideño.

En el marco de la segunda vuelta presidencial, diversos ciudadanos han buscado traer alegría en esta jornada fresca y nublada.

En los locales de votación han concurrido vocales de mesa disfrazados de Spiderman. Otras personas, con espíritu navideño, han llegado con su gorrito de Viejito Pascuero, y el protagonista de este ‘lado B’ de las elecciones, al igual que en la primera vuelta, ha sido El Grinch.

Y, como siempre, no podían faltar los amigos de cuatro patas, quienes acompañan a sus tutores a ejercer su sufragio.