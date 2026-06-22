El metro de Beijing y sus protocolos de seguridad: Cómo opera uno de los sistemas de transporte más transitados del mundo

Beijing alberga a más de 21 millones de habitantes y cuenta con una de las redes de metro más grandes del mundo. Escáneres de equipaje, detectores de metales y personal especializado forman parte de las medidas de seguridad implementadas en una infraestructura que moviliza diariamente a millones de pasajeros.

Lejos de tratarse de una medida excepcional, estos protocolos forman parte de la operación cotidiana. Actualmente, el sistema supera los 800 kilómetros de extensión y posee más de 490 estaciones distribuidas por toda la capital china.

La magnitud de la red permite comprender por qué la gestión de la seguridad y el flujo de pasajeros constituye un desafío permanente para las autoridades de transporte.

¿Cómo funcionan los controles?

Antes de ingresar a los andenes, los usuarios deben pasar una revisión del equipaje mediante máquinas de rayos X. Al mismo tiempo, atraviesan detectores de metales y, en algunos casos, el personal puede realizar verificaciones adicionales por objetos que requieren una inspección más detallada.

Según las autoridades de transporte, estas medidas buscan mantener un entorno seguro en espacios donde miles de personas comparten simultáneamente instalaciones cerradas y debido a la enorme cantidad de pasajeros que utilizan principalmente la red durante las horas punta.

La digitalización también juega un papel importante. Los pasajeros pueden acceder al sistema mediante aplicaciones móviles, códigos QR y plataformas de pago electrónico integradas al ecosistema digital chino.

Valores

En la capital china, la tarifa parte en 3 yuanes, equivalentes a unos $390 pesos chilenos, para trayectos de hasta seis kilómetros. A medida que aumenta la distancia, el valor también sube; aunque la mayoría de los viajes urbanos suele costar entre 3 y 5 yuanes, es decir, entre 390 y 650 pesos chilenos.

En Santiago, en cambio, el precio no depende de la distancia recorrida, sino del horario. Actualmente, la tarifa fluctúa entre $735 y $895 pesos chilenos, según la franja horaria en que se realice el viaje.