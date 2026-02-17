El llamativo llamado de una provincia de Argentina a los “Therians” a vacunarse

La moda o forma de expresión, explotó en Argentina y ha generado adeptos y detractores. Y ahora, un municipio del vecino país, intentó aprovechar la tendencia para hacer un llamado a la vacunación de los jóvenes.

Sigue la polémica en torno a los llamados Therians, personas que se autoperciben como animales, pero que se rigen por normas humanas.

La moda o forma de expresión, explotó en Argentina y ha generado adeptos y detractores. Y ahora, un municipio del vecino país, intentó aprovechar la tendencia para hacer un llamado a la vacunación de los jóvenes.

“Cuidar tu salud también es parte de tu identidad. Vacunarse sigue siendo tendencia”, indicó el Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén.

La publicación generó ciento de reacciones de gente que valoró el ingenio para aprovecharse de un momento viral y otros que criticaron el llamado.