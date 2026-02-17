Tendencias argentina

El llamativo llamado de una provincia de Argentina a los “Therians” a vacunarse

Por CNN Chile

17.02.2026 / 14:47

{alt}

La moda o forma de expresión, explotó en Argentina y ha generado adeptos y detractores. Y ahora, un municipio del vecino país, intentó aprovechar la tendencia para hacer un llamado a la vacunación de los jóvenes. 

Sigue la polémica en torno a los llamados Therians, personas que se autoperciben como animales, pero que se rigen por normas humanas.

La moda o forma de expresión, explotó en Argentina y ha generado adeptos y detractores. Y ahora, un municipio del vecino país, intentó aprovechar la tendencia para hacer un llamado a la vacunación de los jóvenes.

“Cuidar tu salud también es parte de tu identidad. Vacunarse sigue siendo tendencia”, indicó el Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén.

La publicación generó ciento de reacciones de gente que valoró el ingenio para aprovecharse de un momento viral y otros que criticaron el llamado.

Puede ser una imagen de ‎texto que dice "‎Los Therians ¡También se vacunan! Podés completar tu Calendario de vacunación لد en todos los Centros de salud y Hospitales de la provincia. ฟินิ ០០ neuquén cambia para vos Gobierno delaP del Provincia delNeuquén del‎"‎

DESTACAMOS

Tendencias Predicciones del horóscopo chino: ¿Qué nos espera el 2026 al entrar en el Año del Caballo de Fuego?

LO ÚLTIMO

Cultura Día del Churrasco Chacarero 2026: 5 restaurantes con ofertas para disfrutar del sándwich chileno en todo Chile
“Veremos si logramos que Naciones Unidas trabaje": Trump confirma que Junta de Paz podría trabajar con la ONU en “algunos casos”
Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí a dos meses de las elecciones
China y su diáspora celebran el Año Nuevo Lunar: Origen, ritos y qué se sabe del Caballo de Fuego
Veteranos del cine de terror se unen para la adaptación cinematográfica del juego "Dead by Daylight"
Vaticano rechaza integrar la Junta de Paz de Trump para Gaza y cuestiona "puntos críticos" de la iniciativa