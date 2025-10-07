El duro golpe que sufrió Mane Swett ante la justicia de Estados Unidos: Cerraron caso por la custodia de su hijo

La Corte Suprema estadounidense rechazó revisar la causa y otorgó la custodia definitiva al padre del menor de 13 años.

Mane Swett sufrió un duro revés judicial ante la justicia de Estados Unidos a raíz de la disputa por la custodia de su hijo de 13 años.

Según los antecedentes revelados por Canal 13, el padre de su hijo, el escritor John Bowe, consiguió la custodia del menor luego de un proceso de más de un año y medio.

Finalmente, la Corte Suprema del país norteamericano rechazó revisar el caso, tras un fallo de la Corte del Segundo Distrito del Sur de Nueva York que había fallado a favor de Bowe.

Dicho tribunal había estimado que el hijo de Swett ya estaba “asentado” en Estados Unidos.

Actualmente, Swett solo puede ver a su hijo según parámetros y condiciones determinadas por la justicia norteamericana. Desde el círculo de la actriz indican que la relación con su hijo se ha deteriorado bastante a raíz de estas restricciones.