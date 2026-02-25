El día que Emanuel Noir de Ke Personajes “traicionó” a la U: La camiseta de Colo Colo que enfureció a los hinchas azules

El vocalista de Ke Personajes, confeso fanático de Universidad de Chile, generó polémica en 2024 al posar con la camiseta del archirrival junto a Leonardo Gil, en pleno show en el Movistar Arena. Esta noche, la banda se presenta en Viña 2026 en medio de la semana del Superclásico.

Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, llegó a Viña 2026 con su reconocido fanatismo por Universidad de Chile a cuestas. Sin embargo, su historial con el fútbol chileno guarda una polémica que los hinchas azules no olvidan.

En septiembre de 2024, durante un concierto en el Movistar Arena, el cantante posó en redes sociales con una camiseta de Colo Colo que le obsequió el entonces volante del Cacique, Leonardo Gil.

La “traición” que removió las redes

El gesto, que Noir no llegó a vestir, provocó la molestia de los seguidores de la U, quienes calificaron el episodio como una “traición”. Esto, según reportó En Cancha, pese a que el año anterior el músico había visitado el Centro Deportivo Azul (CDA) y recibido camisetas de jugadores como Matías Zaldivia y Leandro Fernández.

Esta noche, en la cuarta jornada del Festival de Viña, la banda se presenta como número de cierre en plena semana del Superclásico. La incógnita está abierta: ¿habrá algún guiño de Noir al club de sus amores o la “traición” quedará en el pasado?