Ed Westwick en Chile: El sorpresivo y misterioso paso del actor de Gossip Girl por Santiago

El actor británico Ed Westwick, mundialmente reconocido por su inolvidable papel como el millonario y manipulador Chuck Bass en la exitosa serie Gossip Girl, aterrizará de forma sorpresiva en Santiago este martes 10 de noviembre. Su visita ha generado inmediata expectación entre sus seguidores respecto a qué hará exactamente la estrella de televisión en su paso por el país.

El misterio en torno a su agenda en la capital chilena se enmarca dentro de una exclusiva gira por Latinoamérica denominada The Afnan Tour. Según explicaron desde la organización, su presencia no es casualidad ni turismo, sino que obedece a un selecto evento privado donde el hermetismo será la tónica. “La llegada del actor a Chile conectará el mundo del entretenimiento con el universo de la belleza, el estilo y las fragancias”, señalan desde la dirección de Iconic Brands, la empresa encargada de impulsar la distribución y el posicionamiento de la marca en el mercado nacional.

El intérprete británico pisará suelo nacional en su rol de embajador global de Afnan Perfumes, una casa originaria de Dubái que busca irrumpir en el ecosistema local de la moda. El motivo central de la visita es el lanzamiento de una nueva propuesta denominada 9PM Night Out, ocasión que, a puertas cerradas, congregará a reconocidos rostros del espectáculo, la televisión y creadores de contenido.

“La visita del actor británico forma parte de una estrategia regional que llevará la presentación de 9PM Night Out a cinco países: Brasil, Chile, Perú, Colombia y México”, detalla el comunicado oficial de la compañía encargada de su arribo, agregando que la elección de Santiago posiciona a la capital chilena dentro de una estricta presentación internacional.

Para materializar esta misteriosa escala en Chile, se desplegará una exclusiva alfombra azul (blue carpet) en la que Westwick será el centro de atención.

“Los invitados serán parte de una blue carpet que tendrá al reconocido actor como gran protagonista de la noche, dando paso a una celebración que combinará música, entretenimiento y diversas sorpresas para los asistentes”, agrega el reporte de la organización, destacando la intención de fortalecer la presencia comercial en la región con este golpe de efecto.

De esta manera, los fanáticos del Upper East Side neoyorquino tendrán a una de sus figuras más icónicas recorriendo la capital. Una jornada donde el glamour, las fragancias nocturnas y el innegable legado de la cultura pop convergerán en una sola noche santiaguina.