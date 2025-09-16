Duolingo presenta integración con LinkedIn y expande su curso de ajedrez en Duocon 2025

La app de aprendizaje anunció nuevas funciones que conectan la educación con oportunidades laborales y con experiencias sociales más dinámicas.

Duolingo, la plataforma líder en aprendizaje móvil, presentó en Duocon 2025 dos de sus actualizaciones más importantes: la integración del Score de Duolingo con LinkedIn y la expansión del curso de Ajedrez, que llega ahora a Android e incorpora un modo jugador contra jugador (PvP) en iOS.

Según Luis von Ahn, cofundador y CEO de la compañía, el objetivo es claro: “poner la mejor educación del mundo al alcance de todos, haciendo que sea útil, creíble y divertida”.

Duolingo se conecta con LinkedIn

Por primera vez, los usuarios podrán añadir su Score de Duolingo directamente a sus perfiles de LinkedIn. Esta integración busca dar visibilidad profesional a las habilidades lingüísticas y conectarlas con oportunidades en la red laboral más grande del mundo.

Ajedrez de Duolingo se vuelve social

El curso de ajedrez, lanzado en iOS en junio de 2025, suma dos novedades:

Disponible en Android en los principales idiomas (inglés, español, francés, alemán, italiano y portugués).

Modo PvP en iOS (próximamente también en Android), que permitirá a los estudiantes enfrentarse en partidas en tiempo real, guiados por Oscar, el tutor virtual del curso.

IA y personalización en el aprendizaje

Duolingo también presentó avances en su función de Videollamada con Lily, ahora disponible en nueve cursos para usuarios de Duolingo MAX. Esta experiencia impulsada por IA ofrece retroalimentación en tiempo real y revisiones posteriores, ayudando a practicar conversación de manera más natural.

Además, la compañía destacó cómo la experimentación A/B a gran escala impulsa el desarrollo de nuevas funciones, desde lecciones hasta notificaciones, optimizando la participación de millones de estudiantes.

Todas las actualizaciones y sesiones de Duocon 2025 están disponibles en duolingo.com/duocon.