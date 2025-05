Donald Trump publica foto de él como un jedi musculoso para celebrar el día de Star Wars: Fue generada con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una nueva imagen de él generada con inteligencia artificial, la que esta vez lo muestra como un personaje de Star Wars.

Trump público la imagen a propósito del 4 de mayo, fecha en que se celebra en Star Wars Day, una fecha no oficial que ha ganado popularidad mundial gracias a un ingenioso juego de palabras.

“Feliz 4 de Mayo a todos, incluyendo a los Lunáticos de la Izquierda Radical que luchan con tanto ahínco para traer de vuelta a nuestra Galaxia a los Lores Sith, asesinos, capos de la droga, prisioneros peligrosos y conocidos pandilleros de la MS-13. No son la Rebelión, son el Imperio”, escribió.

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.

May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5

— The White House (@WhiteHouse) May 4, 2025