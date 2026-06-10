Se prevén hasta -2°C: Emiten advertencia agrometeorológica por heladas para este jueves en cinco regiones del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) decretó advertencia agrometeorológica por heladas en la zona norte y centro del país.

El ente detalló que el fenómeno, causado por la “influencia de una alta presión fría”, golpeará cinco a regiones durante este jueves 11 de junio.

En esta línea, la DMC entregó una serie de recomendaciones ante el pronóstico de bajas temperaturas mínimas en distintos sectores entre las regiones de Coquimbo al Maule, incluyendo cordillera de la costa, valles y precordillera.

En materia agrícola, indicaron que quienes dispongan de sistemas de protección “deben activarlos con anticipación, evaluando previamente el impacto potencial de las temperaturas pronosticadas sobre sus cultivos”.

Asimismo, advirtieron que, en ausencia de estas herramientas, “se sugiere el uso de mallas protectoras para conservar la temperatura; en hortalizas, instalarlas directamente sobre las plantas y, en frutales, cubrirlos en la medida de lo posible”.

Para la pequeña agricultura o producción de subsistencia sin acceso a estas tecnologías, recomendaron que “se realicen riegos manuales abundantes de manera previa, tanto al cultivo como al suelo, con el fin de mantener una adecuada humedad que mitigue el efecto de las bajas temperaturas”.

Respecto del ámbito pecuario, la entidad enfatizó que, especialmente en producciones porcinas y avícolas, “es fundamental resguardar a los animales en galpones y monitorear las condiciones ambientales internas”. En el caso de la apicultura, aconsejó “mantener las colmenas protegidas y cubiertas para evitar la inmovilidad o congelamiento de las abejas”.

Finalmente, advirtió que en los cultivos de cereales “se debe prestar especial atención a aquellos en etapas fenológicas más sensibles”, recomendando además complementar las medidas con “la aplicación preventiva de bioestimulantes, práctica también recomendable en sistemas hortícolas y frutícolas”.