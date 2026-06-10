Restricción vehicular: Revisa los autos que tienen prohibido circular en Santiago este jueves 11 de junio

Santiago nuevamente despertará este jueves bajo una restricción vehicular.
Esta medida se aplica habitualmente durante los meses de invierno como parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC), impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente.
La restricción será controlada por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia de la Región Metropolitana.
¿Qué patentes tienen restricción este jueves 11 de mayo?
- Vehículos con sello verde (catalíticos) inscritos antes de septiembre de 2011: patentes terminadas en 4 y 5.
- Vehículos sin sello verde: aplica para patentes terminadas en 8, 9, 0 y 1.
¿Cuál es el horario de la restricción vehicular?
- El horario de la restricción es de 07:30 a 21:00 horas, excepto festivos.
Las multas por incumplir la restricción
- Las multas van de 1 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
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