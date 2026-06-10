Minvu entrega informe a la Corte de Apelaciones: desalojo de la megatoma de San Antonio fue fijado para el 30 de junio

La Corte de Apelaciones de Valparaíso recibió un informe elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) sobre la situación de la toma Cerro Centinela de San Antonio.

En concreto, el documento publicado por Ex-Ante detalla el catastro actualizado por el Minvu. Según se consigna, “con fecha 03 de junio de 2026, por parte del MINVU se entregó una actualización del catastro de la zona a desalojar correspondiente al lote 1A-2, entregando la siguiente información actualizada”.

De acuerdo con el informe, existen 1.272 sitios en el sector, de los cuales 571 se encuentran deshabitados, 306 no registraban moradores presentes al momento del catastro y 395 cuentan con moradores catastrados.

Asimismo, se identificaron 257 hogares mantenidos y se realizaron 138 nuevas encuestas.

En los 395 sitios catastrados se contabilizaron 1.029 habitantes: 523 hombres, 500 mujeres, 16 embarazadas, 362 personas menores de 18 años, 80 mayores de 60 años, 223 migrantes, 66 personas con discapacidad y 522 mascotas.

Respecto de los 306 sitios no catastrados, el Minvu utilizó información correspondiente a 2024. Según esos antecedentes, existen 306 hogares con un total de 687 habitantes: 359 hombres, 328 mujeres, 142 menores de edad, 37 personas mayores de 60 años, 310 migrantes y 34 personas con discapacidad.

La fecha del desalojo de la megatoma de San Antonio

Según el oficio elaborado por el Minvu, durante marzo se ordenó la actualización del catastro respecto de las familias pertenecientes al lote 1A-2. La actividad fue realizada entre el 29 de mayo y el 1 de junio por equipos de la Seremi Minvu de Valparaíso, el Programa de Asentamientos Precarios del Serviu Valparaíso y la Delegación Provincial del Serviu.

Dicha información fue remitida a la Delegación Presidencial Regional “para que dentro de sus facultades coordine a los equipos regionales y de las seremis respectivas en el resguardo de los derechos fundamentales y el restablecimiento del imperio del derecho”.

Posteriormente, durante la segunda quincena de abril, se realizaron reuniones entre la Delegación Presidencial de Valparaíso, la Subsecretaría de Servicios Sociales y la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, lideradas por la Subsecretaría del Interior.

“En dichas reuniones ejecutivas, se planteó la necesidad de actualizar el catastro de la megatoma, considerando la continuidad de la expropiación y la necesidad de cumplir con la orden judicial que señalaba el desalojo. A raíz de lo anterior, con fecha 27 de mayo de 2026, se informó por parte de la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio que el desalojo se efectuaría con fecha 30 de junio de 2026“, señala el documento.

Asimismo, se detalla que, ante dicho requerimiento, los equipos del Serviu y la Seremi Minvu de Valparaíso realizaron una revisión de la información del catastro de 2024 para identificar especialmente a grupos vulnerables, entre ellos niños, niñas y adolescentes, personas mayores, migrantes y personas con discapacidad.

¿Qué dijo la Municipalidad de San Antonio?

Por su parte, la Municipalidad de San Antonio, según consignó el citado medio, afirmó que el albergue dispuesto para enfrentar el eventual desalojo se encuentra “habilitado en las mismas condiciones en que se encontraba durante la primera etapa del desalojo”.

“Lo que se traduce en un espacio dispuesto para recibir a 70 personas (gimnasio del establecimiento), distribuido en box para el uso de familias de entre dos o tres integrantes, según sea el caso, dispuesto con colchonetas, almohadas y ropa de cama”, describió el municipio.

Además, el recinto cuenta con conexiones eléctricas, baños para hombres y mujeres, un espacio habilitado para personas con discapacidad y duchas con agua caliente.

En caso de concretarse el desalojo, habrá turnos de funcionarios municipales y prestadores de servicios, además de atención de programas municipales destinados a brindar apoyo y contención, especialmente a grupos prioritarios como niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y migrantes.