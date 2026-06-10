“Me parece que hay un papel, es innegable”: Cataldo reconoce que la promesa de condonación influyó en la morosidad del CAE, pero atribuye su aumento a los efectos económicos de la pandemia

El exministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó la respuesta de La Moneda luego de la publicación del expresidente Gabriel Boric sobre los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Consultado en 24 Horas sobre si la promesa de campaña del gobierno anterior fue un incentivo para que las personas dejaran de pagar el CAE, afirmó que es “discutible” atribuir la morosidad únicamente a esa causa, puesto que existen múltiples factores, como la pandemia, que afectaron a muchas personas.

A su juicio, la crítica de la administración de José Antonio Kast “es parte de la construcción de un discurso político que viene a justificar la decisión del proceso de cobro de la forma en que se hizo” y subrayó que “es falaz decir que solamente la promesa de campaña tiene un rol en esto, porque esto uno tiene que mirarlo con la perspectiva del tiempo”.

Al preguntarle sobre si existe una autocrítica respecto de que la condonación haya sido parte del programa del gobierno saliente, comentó en el citado medio que “me parece que hay un papel, es innegable, pero no es ni por lejos el único factor”.

“Me parece que la coyuntura del período 2022, 2024, 2025, el papel de la pandemia y el arrastre que generó la pandemia en términos de las finanzas personales, diría que fue muy determinante en la creación de este fenómeno de crecimiento de la mora”, explicó. Sin embargo, reconoció que “probablemente” la campaña presidencial podría haber incentivado a algunas personas a dejar de pagar la deuda.

“Lo que no es serio, sensato ni razonable es decir que todo este fenómeno opera porque hubo una promesa de campaña”, concluyó.