Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV): ¿Cuáles son su síntomas?

En Chile, una persona cada 15 minutos sufre uno de estos ataques. ¿Qué es un ACV, qué tipos hay y cómo detectar si se está sufriendo uno?

Este martes 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), fecha que busca generar conciencia sobre esta emergencia médica y sus secuelas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 12 millones de personas sufren un ACV alrededor del mundo cada año y 101 millones viven con sus secuelas.

En Chile, según informó el Gobierno, una personas cada 15 minutos sufre un ataque. ¿Qué es un ACV, qué tipos hay y cómo puedo detectar que se está sufriendo uno?

¿Qué es un ACV y porqué ocurre?

Un Ataque Cerebrovascular (ACV) ocurre cuando se interrumpe el suministro de sangre hacia el cerebro , o cuando existe un sangrado dentro del cerebro, afectando el suministro de oxígeno y nutrientes que necesita para funcionar.

Es una urgencia tiempo-dependiente, lo cual significa que, mientras antes se reciba atención médica, mayores son las posibilidades de sobrevivir o quedar sin secuelas.

¿Qué tipos de ACV existen?

Ataque Cerebrovascular isquémico: El más frecuente, que se produce por un bloqueo del flujo normal de sangre hacia el cerebro.

Ataque Cerebrovascular hemorrágico: Es menos frecuente, pero más letal, y se produce cuando se rompe un vaso sanguíneo en el cerebro, originando un derrame.

¿Cómo identifico si estoy sufriendo un ACV?