Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV): ¿Cuáles son su síntomas?

Por CNN Chile

29.10.2025 / 13:22

En Chile, una persona cada 15 minutos sufre uno de estos ataques. ¿Qué es un ACV, qué tipos hay y cómo detectar si se está sufriendo uno?

Este martes 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), fecha que busca generar conciencia sobre esta emergencia médica y sus secuelas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 12 millones de personas sufren un ACV alrededor del mundo cada año y 101 millones viven con sus secuelas.

En Chile, según informó el Gobierno, una personas cada 15 minutos sufre un ataque. ¿Qué es un ACV, qué tipos hay y cómo puedo detectar que se está sufriendo uno?

¿Qué es un ACV y porqué ocurre?

  • Un Ataque Cerebrovascular (ACV) ocurre cuando se interrumpe el suministro de sangre hacia el cerebro, o cuando existe un sangrado dentro del cerebro, afectando el suministro de oxígeno y nutrientes que necesita para funcionar. 
  • Es una urgencia tiempo-dependiente, lo cual significa que, mientras antes se reciba atención médica, mayores son las posibilidades de sobrevivir o quedar sin secuelas.

¿Qué tipos de ACV existen?

  • Ataque Cerebrovascular isquémico: El más frecuente, que se produce por un bloqueo del flujo normal de sangre hacia el cerebro.
  • Ataque Cerebrovascular hemorrágico: Es menos frecuente, pero más letal, y se produce cuando se rompe un vaso sanguíneo en el cerebro, originando un derrame.

¿Cómo identifico si estoy sufriendo un ACV?

  • Dificultad para hablar y entender lo que otros están diciendo: Una persona que tiene un accidente cerebrovascular puede sentir confusión, arrastrar las palabras al hablar o no entender el habla.
  • Entumecimiento, debilidad o parálisis de la cara, del brazo o de la pierna (a menudo, esto afecta solo un lado del cuerpo): La persona puede intentar levantar los brazos por sobre la cabeza. Si un brazo comienza a caer, puede ser un signo de accidente cerebrovascular. Además, un lado de la boca puede caerse cuando trate de sonreír.
  • Problemas para ver en uno o ambos ojos: La persona puede tener visión borrosa o ensombrecida repentina en uno o ambos ojos. O bien puede ver doble.
  • Dolor de cabeza: Un dolor de cabeza repentino e intenso puede ser síntoma de un accidente cerebrovascular. Con el dolor de cabeza puede tener vómitos, mareos o un cambio en el estado de consciencia.
  • Problemas para caminar: Una persona que tiene un accidente cerebrovascular puede tropezar o perder el equilibro o la coordinación.

