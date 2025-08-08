Día del gato: Seis datos y curiosidades que no conocías de los felinos

Aunque los gatos ya se han ganado un lugar especial en la vida de muchas personas en el mundo, aún hay mucho por descubrir sobre su salud, comportamiento y bienestar.

Este 8 de agosto es un día de celebración para los amantes de los gatos, ya que es el día internacional de estos felinos tan misterioso y, a veces, incomprendidos.

Seis datos clave que quizás no conocías de los gatos

Bigotes, su sistema de navegación natural: Los bigotes o vibrisas de los gatos no son sólo un rasgo estético. Tienen aproximadamente el ancho de su cuerpo y les ayudan a calcular si pueden atravesar espacios estrechos. También detectan vibraciones y corrientes de aire. En ese sentido, Carolina Figueroa, Scientific Communication & Affairs Manager Latam Seeds de Royal Canin es muy clara: “Nunca deben cortarse, ya que cumplen un rol vital en su orientación y seguridad”. Pueden saltar hasta 6 veces su tamaño: Los gatos pueden saltar hasta 6 veces su tamaño gracias a sus 230 huesos. Sin embargo, a medida que envejecen, su movilidad puede verse afectada. En ese sentido, la experta asegura que, “a partir de los 7 años, su dieta debe incluir nutrientes como glucosamina y condroitina, que ayudan a mantener la salud articular y prevenir el dolor silencioso”. No sienten el sabor dulce: Los gatos tienen unas 500 papilas gustativas (en comparación con la de los humanos, que son cerca de 9 mil), y no poseen receptores para el sabor dulce. Por eso, su apetito depende más del aroma, textura y temperatura del alimento que del sabor mismo. Una dieta adaptada a sus preferencias sensoriales es clave para una nutrición adecuada. Detectan emociones a través de feromonas: Entre el paladar y la nariz, los gatos tienen un órgano especial: el órgano vomeronasal. Esto les permite “oler con la boca abierta” y percibir feromonas, lo que influye en su comportamiento y relación con otros gatos e incluso con humanos. ¿Tu gato es arisco? Probablemente, necesita un entorno más felino: No es indiferencia, es instinto. Para que un gato viva feliz y saludable, necesita que se respeten sus 5 pilares del bienestar ambiental: Un lugar elevado y seguro donde refugiarse. Recursos separados: comida, agua, caja de arena, descanso. Oportunidades diarias para jugar y cazar (juguetes, rutinas interactivas). Interacciones humanas positivas y predecibles. Un ambiente libre de olores invasivos o agresivos para su olfato.