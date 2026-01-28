Deportes de verano sin lesiones: Claves para pádel, fútbol, voley playa, surf y trekking

Un traumatólogo de Clínica INDISA entregó recomendaciones para reducir el riesgo de esguinces, desgarros y contusiones en actividades típicas del verano. Calentamiento, hidratación y el calzado correcto aparecen como medidas centrales.

Comienza el verano, las altas temperaturas y un panorama que cambia los preparativos y precauciones que se deben tener a la hora de hacer actividad física.

Calentar, mantenerse hidratado y usar el calzado adecuado aparecen como las principales recomendaciones para practicar deportes de verano sin terminar en urgencias, según una guía del Dr. Nicolás Fontecilla, traumatólogo de Clínica INDISA.

El especialista advirtió que el ejercicio sin preparación física suficiente o en condiciones climáticas inadecuadas durante esta temporada puede aumentar el riesgo de lesiones.

El verano concentra actividades al aire libre como playa, piscinas y vacaciones, lo que empuja a muchas personas a retomar deporte de forma intensa. En ese contexto, el experto advierte que entrenar sin una preparación adecuada puede derivar en lesiones que van desde esguinces y contracturas hasta desgarros y fracturas, según el tipo de disciplina.

La clave, de acuerdo con el traumatólogo, pasa por medidas preventivas simples: precalentamiento, elongación, hidratación constante, equipamiento apropiado y evitar las horas de mayor calor y radiación cuando corresponda.

Pádel: atención al precalentamiento y al calzado

Sobre el pádel, el Dr. Fontecilla recomendó iniciar siempre con un precalentamiento que incluya “un paleteo suave” para activar hombros, brazos y piernas, seguido de una elongación “sutil”. En esta época, el calzado toma especial relevancia.

El especialista insistió en utilizar zapatillas específicas para el deporte, ya que “se pueden generar torsiones de tobillo por falta de adherencia o estabilidad” en la cancha. También señaló que una pala de buena calidad, acorde al nivel del jugador, ayuda a proteger las articulaciones del brazo frente al impacto repetitivo.

Fútbol y voley playa: lesiones frecuentes y protección ante el sol

En el caso del fútbol, el traumatólogo advirtió que practicarlo en verano sin precauciones puede causar “contusiones, distensiones, desgarros musculares, esguinces, lesiones meniscales y hasta fracturas”. Para reducir el riesgo, planteó un calentamiento “profundo”, elongación adecuada, canilleras y zapatillas acordes a la superficie.

Sobre el voley playa, destacó beneficios por el trabajo muscular que exige la arena: “al dificultar el movimiento se trabajan en forma mucho más intensa las piernas y el torso”. Aun así, recomendó no saltarse precalentamiento y elongación, además de evitar horas de mayor calor y radiación. El cuidado solar incluye protector, lentes con filtro UV y gorro para proteger el cuero cabelludo.

Calentamiento y elongación antes de jugar, sin excepciones.

Hidratación antes, durante y después, especialmente en fútbol.

Protección solar en playa: bloqueador, lentes UV y gorro.

Surf y trekking: técnica, preparación física y progresión

El Dr. Fontecilla definió el surf como “un deporte complejo”, que exige buen estado físico, elongación, equilibrio y perseverancia. Alertó sobre “una gran cantidad de lesiones” en personas con poca preparación, como contusiones, esguinces de tobillo, desgarros y contracturas. Para reducir riesgos, aconsejó tomar clases profesionales, aprender a “leer” el mar, entrar correctamente a las olas y respetar reglas de convivencia en el agua.

Además, señaló que se puede surfear a cualquier edad, pero recomendó iniciarlo desde los 8 años y siempre con leash o correa de seguridad.

En trekking, el especialista indicó que la preparación depende de la condición física base, la dificultad de la ruta y la presencia de enfermedades que puedan condicionar el desempeño, como problemas “cardiopulmonares, neurológicos u osteomusculares”. Sugirió comenzar con caminatas regulares e incrementar la intensidad de forma progresiva, junto con trabajo muscular de piernas, abdomen y espalda, y entrenamiento de coordinación para evitar torceduras.

Para los senderos en verano, recomendó carga ligera, bastones si el camino lo exige, ropa adecuada y mantener alimentación e hidratación acorde al esfuerzo y al calor.