Diputada Ana María Gazmuri anuncia interpelación contra ministro Poduje por orden de demolición en El Olivar

La diputada de Acción Humanista (AH), Ana María Gazmuri, anunció una interpelación contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, por las demoliciones ordenadas en el sector El Olivar, en Viña del Mar.

Gazmuri detalló que, junto a su equipo parlamentario, realizaron una visita a la zona y subrayó que este caso lo tiene estudiado. “Pedimos un oficio desde la Comisión de Vivienda a la Contraloría General de la República (CGR) para que nos explique en detalle lo que está pasando, porque quiero dejar en claro que esta no es una preocupación de nuestro sector; hoy es una preocupación transversal”, afirmó.

En ese contexto, informó en Aquí Se Debate de CNN Chile, conducido por Mónica Rincón, que durante la próxima semana la Comisión de Vivienda visitará la Región de Valparaíso.

“El ministro Poduje, que tiene mucha personalidad, se ha enfrentado con el senador Alfonso de Urresti y ha maltratado a algunas vecinas. Él llegó y afirmó públicamente que esas casas había que demolerlas y que no servían, antes de contar con los informes”, cuestionó, y aclaró que actualmente dispone de los documentos sobre esta situación.

“Tenemos los informes y los analizamos en detalle. Ninguno de ellos concluye que haya que demoler. Sin embargo, lo que se señala es qué es lo que se debe mejorar, y en gran parte tiene que ver con el fuego. Este informe se hizo de manera sesgada, porque desde el Ministerio de Vivienda no enviaron toda la información; posteriormente la conocimos”, dijo.

En paralelo, según contó Gazmuri, el ente patrocinante comunicó que las reparaciones de la vivienda recaen en la constructora y estimó un costo de $300 millones.

A raíz de esta controversia, adelantó: “Esto es tan grave que tenemos preparada una interpelación para el ministro Poduje, que vamos a presentar la próxima semana. Nosotros queremos transparencia; ni siquiera estamos diciendo quién tiene la razón, pero necesitamos que nos conteste preguntas que ha evadido y que son fundamentales”.

Consultada sobre si cuenta con las firmas, aseguró que estarán disponibles y que, hasta ahora, ha sostenido conversaciones con el Frente Amplio (FA). Además, sostuvo que “no descartaría” que parlamentarios del oficialismo se sumen a la iniciativa.