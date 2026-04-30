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Cadem: Presidente Kast alcanza su mayor desaprobación desde el inicio de su mandato y caen expectativas en inmigración y crecimiento económico

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La encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la quinta semana de abril, realizó un sondeo respecto a la aprobación del Gobierno y las medidas prioritarias de la agenda.

En ese contexto, el 40% (-1 punto) respondió que aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, mientras que el 57% (+4 puntos) la desaprueba, siendo este el nivel más alto desde el inicio de su mandato.

Además, caen las expectativas de que el Gobierno cumpla con controlar la inmigración (41%, -20 puntos), hacer crecer la economía (33%, -19 puntos) y reducir la delincuencia (33%, -21 puntos).

Según el sondeo, las medidas consideradas prioritarias por la ciudadanía son disminuir la delincuencia y los homicidios (58%), el proyecto de alivio a la clase media (29%) y el proyecto de Reconstrucción Nacional (21%).

Por otro lado, los encuestados consideran que hay más espacio para reducir el gasto en la administración y funcionamiento del Estado (51%, -5 puntos). En cambio, creen que se debería gastar más en salud (46%) y educación (31%).

Respecto de las medidas de recorte anunciadas por el Ejecutivo, el 52% está de acuerdo con paralizar las obras de ampliación del GAM, pero el 59% está en desacuerdo con revisar, reducir o eventualmente eliminar 142 programas del Estado.

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