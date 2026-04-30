Cadem: Presidente Kast alcanza su mayor desaprobación desde el inicio de su mandato y caen expectativas en inmigración y crecimiento económico

La encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la quinta semana de abril, realizó un sondeo respecto a la aprobación del Gobierno y las medidas prioritarias de la agenda.

En ese contexto, el 40% (-1 punto) respondió que aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, mientras que el 57% (+4 puntos) la desaprueba, siendo este el nivel más alto desde el inicio de su mandato.

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En la quinta semana de abril, 40% (-1pto) aprueba la gestión del Presidente Kast y 57% (+4pts) la desaprueba, el nivel más alto desde el inicio de su mandato. pic.twitter.com/NjSXZGZ59i — Roberto Izikson (@rizikson) April 30, 2026

Además, caen las expectativas de que el Gobierno cumpla con controlar la inmigración (41%, -20 puntos), hacer crecer la economía (33%, -19 puntos) y reducir la delincuencia (33%, -21 puntos).

#Cadem Las materias con expectativas de cumplimiento más altas son eliminación de permisos que destraben las inversiones (55%, -9pts) y permitir que los colegios públicos puedan volver a seleccionar alumnos (54%, -10pts)#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/vfSFryEBd2 — Cadem_cl (@Cadem_cl) April 30, 2026

#Cadem Caen expectativas de que el gobierno cumpla con controlar la inmigración (41%, -20pts), hacer crecer la economía (33%, -19pts) y reducir la delincuencia (33%, -21pts)

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Según el sondeo, las medidas consideradas prioritarias por la ciudadanía son disminuir la delincuencia y los homicidios (58%), el proyecto de alivio a la clase media (29%) y el proyecto de Reconstrucción Nacional (21%).

#Cadem las medidas consideradas prioritarias por la ciudadanía son disminuir la delincuencia y homicidios (58%), el proyecto de alivio a la clase media (29%) y el proyecto de Reconstrucción Nacional (21%)#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/WOD730IDnV — Cadem_cl (@Cadem_cl) April 30, 2026

Por otro lado, los encuestados consideran que hay más espacio para reducir el gasto en la administración y funcionamiento del Estado (51%, -5 puntos). En cambio, creen que se debería gastar más en salud (46%) y educación (31%).

#Cadem El área donde la ciudadanía cree que hay más espacio para reducir gasto es la administración y funcionamiento del Estado (51%, -5pts). En cambio, cree que se debería gastar más en salud (46%) y educación (31%).#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/qHHhvKFDkL — Cadem_cl (@Cadem_cl) April 30, 2026

Respecto de las medidas de recorte anunciadas por el Ejecutivo, el 52% está de acuerdo con paralizar las obras de ampliación del GAM, pero el 59% está en desacuerdo con revisar, reducir o eventualmente eliminar 142 programas del Estado.

#Cadem Sobre las medidas de recorte anunciadas por el Gobierno, 52% está de acuerdo con paralizar las obras de ampliación del GAM, pero 59% está en desacuerdo con revisar, reducir o eventualmente eliminar 142 programas del Estado#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/Te1vmU97PF — Cadem_cl (@Cadem_cl) April 30, 2026

#Cadem Respecto a la situación económica, el 42% (+2pts) piensa que el principal problema de las finanzas públicas es que el Estado gasta mal y 24% (+2pts) que gasta demasiado. De hecho, 33% considera que se malgasta en muchos programas que no sirven#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/WVK4Ahia7G — Cadem_cl (@Cadem_cl) April 30, 2026

#Cadem Respecto a la situación económica, 63% (+20pts) cree que el Estado tiene suficientes recursos para financiar sus compromisos y sólo 8% (-25pts) que el Estado está enfrentado una situación fiscal crítica.#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/Qp8js2Jfjb — Cadem_cl (@Cadem_cl) April 30, 2026

Metodología