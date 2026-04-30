Presidente de la CUT critica diálogo del gobierno tras no llegar a acuerdo por sueldo mínimo: “Se le ve encapsulado en La Moneda”

El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, criticó este jueves al gobierno tras el término de las negociaciones por el salario mínimo, asegurando que existe una desconexión con las demandas sociales y falta de diálogo efectivo.

En conversación con CNN Prime, el dirigente afirmó que el Ejecutivo no ha logrado generar espacios reales de interlocución.

“Se ve al gobierno encapsulado en La Moneda, porque no tiene interlocución”, sostuvo, en referencia al quiebre en las conversaciones tras una quinta reunión sin acuerdo entre las partes.

Díaz defendió la postura de la multisindical, que propone elevar el salario mínimo a $637.000.

“Planteamos 637 mil, es la línea de la pobreza”, enfatizó, argumentando que el monto es necesario para enfrentar el costo de la vida y garantizar ingresos dignos.

Según explicó, la principal traba en la negociación ha estado en el margen fiscal definido por el Ejecutivo.

“El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien lideró la reunión, manifestó que no tenía las condiciones para aportar algo más del IPC”, afirmó.

El dirigente agregó: “Los ministros de Hacienda y Trabajo reconocieron que los sueldos en Chile son muy bajos. Ellos plantean que les costaría mucho subirlo”.

Proyecto de Reconstrucción y recortes a prespuesto fiscal

En la entrevista, Díaz también abordó otras materias económicas, como el proyecto de reconstrucción impulsado por el Gobierno.

“Es un proyecto que hay que dividirlo, porque detrás lleva a una reforma tributaria”, advirtió.

Asimismo, cuestionó la falta de claridad en torno a recortes presupuestarios.

“Llamamos al gobierno a transparentar la forma en la que está haciendo los recortes, que diga lo que está haciendo”, emplazó.

Finalmente, el presidente de la CUT alertó sobre un clima de creciente desafección ciudadana.

“Hay un descontento, es cosa de ver las encuestas (…) Mucha ciudadanía se está desencantando”, puntualizó el dirigente.