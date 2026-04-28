CUT y gobierno no logran consenso por reajuste del salario mínimo: Ejecutivo presentará propuesta propia al Congreso

El proceso de negociación entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) volvió a terminar sin acuerdo tras la quinta reunión entre ambas partes, en un nuevo intento por definir el reajuste del salario mínimo.

La falta de consenso fue confirmada por el presidente de la multisindical, José Manuel Díaz, quien lamentó que las conversaciones no lograran acercar posiciones y anticipó que el Ejecutivo seguirá otro camino.

El punto central del desacuerdo sigue siendo la magnitud del aumento.

La CUT insistió en una cifra de $637.000 para el salario mínimo, defendiendo que ese monto es necesario para enfrentar la inflación, el alza del costo de la vida y garantizar ingresos por sobre la línea de pobreza.

Desde el gobierno, en cambio, la propuesta se ha mantenido más contenida, planteando un incremento vinculado exclusivamente a la variación del IPC, lo que se traduce en un alza estimada de alrededor de $23.000.

Ahora, el Ministerio de Hacienda optará por ingresar su propia propuesta al Congreso, donde se iniciará la discusión legislativa del proyecto de reajuste, sin un acuerdo previo con los trabajadores.

“Nuestra posición es recuperar poder adquisitivo, que los trabajadores y trabajadoras puedan comprar un pan mañana y el ministerio y el gobierno considera que ese avance solamente limita la creación de empleo. Estamos parados por paradigmas totalmente diferentes”, sostuvo Díaz.

“Nosotros propusimos una cifra que recupera el poder adquisitivo de las y los trabajadores vinculado al aumento que ha tenido por el petróleo de $ 647 mil, que es bajo la línea de la pobreza. El gobierno solamente nos ofreció el IPC. (…) Hicimos una serie de propuestas y el gobierno rechazó la gran mayoría. Por tanto, la distancia de conversación son muy lejanas”, agregó.

Finalmente, indicó: “Para ser preciso, se terminaron las negociaciones, las posiciones son muy distantes. El gobierno enviará su proyecto y nosotros iremos al Parlamento a poner nuestras posiciones”.