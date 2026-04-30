Aumenta la tensión entre Estados Unidos y Alemania: Así han escalado las diferencias

(CNN) — Una disputa entre Estados Unidos y Alemania alcanzó nuevos niveles, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando con retirar algunas fuerzas estadounidenses del país, así como de otras naciones europeas, en medio de desacuerdos sobre la campaña liderada por Estados Unidos en Irán.

“Estados Unidos está estudiando y revisando la posible reducción de fuerzas en Alemania, con una determinación que se tomará en el próximo corto plazo”, escribió Trump en su plataforma Truth Social el miércoles por la noche. El jueves, amplió su amenaza a Italia y España. “Quiero decir, no han estado precisamente a bordo”, respondió Trump cuando se le preguntó sobre la posibilidad de reducir los niveles de fuerzas en los dos países. “Sí, probablemente lo harán”, agregó Trump, “¿Por qué no debería hacerlo? Italia no ha brindado ninguna ayuda. España ha sido horrible. Absolutamente”.

Viene en un momento en que Europa y Washington han estado en desacuerdo sobre el enfoque de EE.UU. hacia la guerra. El Canciller alemán Friedrich Merz atrajo la ira de Trump esta semana por comentarios que hizo el lunes, en los que dijo que EE.UU. estaba siendo “humillado” por Teherán y criticó al Gobierno por no tener una estrategia efectiva para poner fin a la guerra.

Los alemanes han perdido la confianza en EE.UU. para ayudarlos a mantenerse seguros, dijo una miembro alemana del Parlamento Europeo a Jim Sciutto de CNN este jueves.

“Yo diría que (Trump) está enojado por muchas cosas”, dijo Marie-Agnes Strack-Zimmermann. “El problema es que cada mañana podríamos leer un nuevo mensaje… tal vez mañana sea un mensaje diferente. Así que creo que realmente tenemos que calmarnos”.

“La confianza en esta Casa Blanca no es la misma”, dice legisladora alemana

Los alemanes perdieron la confianza en Estados Unidos para ayudar a mantenerlos seguros, dijo una miembro alemana del Parlamento Europeo a Jim Sciutto de la CNN este jueves, al ser consultada sobre los comentarios del presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre la posibilidad de reducir los niveles de fuerzas estadounidenses en el país.

“Diría que (Trump) está enojado por muchas cosas”, dijo Marie-Agnes Strack-Zimmermann. “El problema es que cada mañana podríamos leer un nuevo mensaje… tal vez mañana sea un mensaje diferente. Así que creo que realmente tenemos que calmarnos”.

Ella recalcó que la presencia de fuerzas estadounidenses en Alemania sigue siendo beneficiosa mutuamente. “Las fuerzas estadounidenses son importantes para nosotros, pero también importantes para Estados Unidos… como centro… especialmente en Alemania”.

Strack-Zimmermann reconoció que Alemania no había hecho lo suficiente en defensa en las décadas pasadas, pero dijo que eso estaba cambiando ahora, con Europa trabajando para asumir una mayor responsabilidad y volverse “más independiente”.

Pero al preguntar directamente si los alemanes todavía confían en que Estados Unidos los ayude a mantenerse seguros, su respuesta fue contundente: “La confianza en esta Casa Blanca no es la misma que con Biden, con Obama… con Clinton”.