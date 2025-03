“Dejó de ser cómico”: La historia de un trabajador que recibió su carnet con foto y firma de 9 años

Sebastián Rivera, ingeniero en estudios internacionales, está esperando que solucionen el problema de su cédula de identidad desde diciembre del año pasado. Esto le ha impedido realizar una serie de trámites. "Ya no es chistoso", comentó.

“Ya no es chistoso”, remarcó Sebastián Rivera, ingeniero en estudios internacionales, sobre el impasse ocurrido con su cédula de identidad en diciembre del año pasado. Durante el trámite de su renovación, le entregaron un carnet con una foto de cuando tenía 9 años, “venía con mi primera firma, una súper infantil”.

El proceso lo realizó a través de la plataforma oficial del Registro Civil, creyendo que sería más rápido. Sobre el momento, detalló que el funcionario le indicó que “mejor se lo devolviera para anularlo por sistema y me tramitaran un carnet nuevo, pero hasta el día de hoy no lo he recibido”.

Al recordar el suceso, relató en Las Últimas Noticias que se lo tomó con humor, porque “actualmente tengo barba y mi cara ha cambiado bastante, pero pensé que me lo iban a cambiar altiro. No pensé que se iban a demorar más de una semana”. Sin embargo, “dejó de ser cómico porque después de tres meses todavía no puedo hacer trámites súper importantes, como cambios de productos en varios bancos o una solicitud de créditos hipotecarios”.

Sobre la respuesta recibida por parte de la institución, explicó que “el sistema no permite liberar el carnet y que me van a avisar. Me dijeron que con la migración del sistema antiguo al nuevo, ha habido estos casos aislados. El sistema no permite anular el carnet porque ya está en estado de impresión y tampoco permite crear una solicitud paralela porque no puedo tener dos carnets vigentes al mismo tiempo. Supuestamente, estaba hecha la solicitud por sistema para que lo volvieran a imprimir, pero no pasó nada”.

¿Qué dijo el Registro Civil?

La entidad aclaró en el citado medio que este caso fue parte de las incidencias públicamente conocidas que ocurrieron en los primeros días de operación del nuevo Sistema de Identificación, las cuales fueron posteriormente solucionadas. “La cédula de Sebastián ya fue fabricada y se encuentra en tránsito hacia la oficina solicitada por él“, detallaron, y concluyeron que “lamentamos los inconvenientes ocasionados”.