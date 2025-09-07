De “No soy na’ material” a “instinto de madre leona”: los mejores virales chilenos según la encuesta 5C

Por CNN Chile 07.09.2025 / 17:57 Compartir

¿Cuál es el viral más recordado? En Chile hay una gran variedad de momentos que ya forman parte de nuestra historia: desde tragedias que marcaron al país, escenas cotidianas entre un abuelo y su nieto, destrezas en bicicleta, hasta frases que perduran hasta hoy gracias a estos registros.