De “No soy na’ material” a “instinto de madre leona”: los mejores virales chilenos según la encuesta 5C
Por CNN Chile
07.09.2025 / 17:57
¿Cuál es el viral más recordado? En Chile hay una gran variedad de momentos que ya forman parte de nuestra historia: desde tragedias que marcaron al país, escenas cotidianas entre un abuelo y su nieto, destrezas en bicicleta, hasta frases que perduran hasta hoy gracias a estos registros.
Los virales se han convertido en parte de la identidad cultural de Chile. Algunos abordan tragedias, como el caso del “Zafrada”, vinculado a las urgencias tras el terremoto de 2010; otros ponen límites claros, como “No soy na’ material de los we…”, y algunos narran historias con frases que se vuelven icónicas, como “instinto de madre leona”, de una superheroína que aparece en cualquier conversación.
¿Cuál es el viral chileno más destacado? El Estudio 5C de CADEM reveló el siguiente ranking:
Metodología:
- Universo: Hombres y mujeres de 18 años o más, de todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones del país.
- Muestra: 700 casos, con un margen de error de ±3,4 puntos porcentuales al 95% de confianza.
- Tipo de encuesta: Autoadministrada, aplicada mediante entrevistas web al panel Cadem Online.
- Fecha de terreno: Lunes 1 de septiembre de 2025.