Cordero al Palo fue seleccionado entre los 100 mejores platos del mundo

Por CNN Chile

06.12.2025 / 15:20

Tastle Atlas realizó una lista con los 100 mejores platos a nivel mundial.

El Cordero Palo chileno fue destacado en el ranking de los 100 mejores platos del mundo elaborado por la prestigiosa página especializada Tastle Atlas.

El listado fue encabezado en el primer lugar  por el  Vori-vori de Paraguay, seguido por la  Pizza Napoletana  y el Tajarín al Trtufo bianco d’Alba de Italia.

En el lugar 7 del top 10 aparece el Arroz Tapado de Perú y la Quesabirria de México, ubicado en el puesto 10.

Por su parte, la tradicional preparación chilena se ubicó en el puesto 28 de los 100 platos consignados en el tasteatlas awards 25/26 

El sitio describió al Cordero al Palo como “una especialidad tradicional de cordero que consiste en asar un cordero entero en un asador, una técnica culinaria que se practica desde hace mucho tiempo en Chile y Argentina (especialmente en la Patagonia)”.

Revisa la lista completa acá

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de TasteAtlas (@tasteatlas)

