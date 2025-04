Compró 20 completos por $100 mil y después los regaló: El viral gesto de una tiktoker con un emprendimiento de Cerro Navia

La creadora de contenido -que ha protagonizado gestos similares en su canal de TikTok- señaló que era para apoyar el emprendimiento de la vendedora.

La chilena creadora de contenido del canal @brendaromane, subió a su canal de TikTok un video en el que realizaba un bonito gesto con una vendedora de comida rápida en Cerro Navia.

Tal como lo ha hecho en otros videos, la tiktoker se acercó a la mujer y le pidió una gran cantidad de comida, en este caso, 20 completos italianos.

Luego de confirmar que cada uno costaba $1.800, le comenzó a preguntar a la vendedora desde hace cuánto se dedicaba a la venta.

“Nosotros llevamos tres semanas con esto. Me dieron mis vacaciones, me las tomé, volví y me despidieron“, señaló la emprendedora.

Posteriormente, acotó que “uno de repente quiere hacer muchas cosas, pero si no son los planes de Dios…”.

Luego de calcular que los 20 italianos tenían un valor total de $36 mil, la tiktoker le pasa $100 mil en efectivo y le dice que se quede con el cambio.

La vendedora, emocionada, le pregunta el motivo, ante lo cual le respondieron que “para que siga con su emprendimiento, le vaya bien”.

Posteriormente, repartió los productos a distintas personas que encontró en la calle.

Puedes ver el video completo a continuación: